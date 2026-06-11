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Thế giới

Lạm phát tại Mỹ lần đầu tiên vượt 4% kể từ đầu năm 2023

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, VnExpress)

(GLO)- Cục Thống kê lao động Mỹ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 5-2026 với mức tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù khớp với dự báo, song đây cũng là lần đầu tiên số liệu này vượt 4% kể từ đầu năm 2023.

Lạm phát tăng tốc chủ yếu do giá năng lượng đắt thêm 3,9% vì xung đột Trung Đông. Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng vốn thường xuyên biến động, CPI lõi của Mỹ chỉ tăng 2,9%.

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CPI của Mỹ trong tháng 5-2026 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa: Reuters/VnExpress

Lạm phát cũng đã vượt tốc độ tăng lương tháng thứ hai liên tiếp. Theo báo cáo việc làm mới nhất, tiền lương tăng 3,4%, trong khi thu nhập thực tế bình quân hằng tuần của người lao động giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2-2023.

Ở chiều ngược lại, giá một số mặt hàng như sản phẩm sữa, thịt, gia cầm, cá, trứng, thuốc kê đơn, xe ô tô mới và đồ nội thất gia đình đã giảm trong tháng 5. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, tác động từ chi phí năng lượng cao vẫn đang lan rộng trong chuỗi cung ứng và có thể tiếp tục ảnh hưởng tới giá cả trong những tháng tới.

Bên cạnh đó, các đề xuất áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại lớn của Mỹ cũng được đánh giá là có nguy cơ làm gia tăng thêm áp lực lạm phát.

Được biết, báo cáo này của Cục Thống kê lao động Mỹ được công bố trong thời điểm nhạy cảm với các thị trường và giới hoạch định chính sách. Tuần tới, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có phiên họp chính sách. Nhà đầu tư dự báo Fed có thể giữ nguyên lãi suất, nhưng kỳ vọng có thêm manh mối về mức độ lo ngại của quan chức cơ quan này với lạm phát.

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