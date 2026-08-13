Tin thế giới tối 13-8: Ukraine tuyên bố 4 tàu chiến Nga bị hư hại tại Novorossiysk

(GLO)- Ukraine tuyên bố 4 tàu chiến Nga bị hư hại tại Novorossiysk; Colombia: Gần 500 người mất tích sau động đất; Israel và Liban xem xét 4 nước giám sát giải giáp Hezbollah; Thái Lan siết quản lý súng đạn sau hai vụ xả súng... là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Ukraine tuyên bố 4 tàu chiến Nga bị hư hại tại Novorossiysk

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 4 tàu chiến Nga bị hư hại trong cuộc tấn công nhằm vào căn cứ hải quân của Hạm đội Biển Đen tại Novorossiysk trong đêm 12-8.

Ukraine mở chiến dịch 'có một không hai' vào căn cứ Nga. Ảnh: Naval News

Các tàu bị ảnh hưởng gồm hai tàu khu trục Admiral Makarov và Admiral Essen, một tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan-M và một tàu tuần tra lớp Vasily Bykov. Ukraine cho biết mức độ thiệt hại cụ thể đang được xác minh.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã sử dụng UAV phản lực Palianytsia, tên lửa hành trình chống hạm Neptune và xuồng không người lái trên biển trong cuộc tấn công. Thống đốc Novorossiysk Veniamin Kondratyev cho biết một bé trai 8 tuổi thiệt mạng, 8 người khác bị thương; mảnh vỡ UAV cũng làm hư hại 21 tòa nhà dân cư và 4 cơ sở kinh doanh.

Israel và Liban xem xét 4 nước giám sát giải giáp Hezbollah

Israel và Liban đang xem xét danh sách sơ bộ gồm Anh, Italy, Thụy Sĩ và Indonesia để cử lực lượng tới Liban giám sát quá trình giải giáp Hezbollah. Nội dung này được đưa ra sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Rome, song thảo luận hiện vẫn ở giai đoạn đầu và Mỹ sẽ quyết định cuối cùng về thành phần tham gia.

Đại sứ quán Mỹ ở Rome, Italy, nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này tiếp tục duy trì hiện diện tại khu vực mà Israel gọi là “khu vực an ninh” ở miền Nam Liban. Thủ tướng Liban Nawaf Salam lên án việc Israel phá hủy các công trình tại miền Nam Liban và cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

Colombia: Gần 500 người mất tích sau động đất

Lực lượng cứu hộ Colombia đang chạy đua với thời gian khi mốc 72 giờ đầu tiên sau trận động đất mạnh 7,4 độ sắp kết thúc. Theo AFP, thảm họa đã khiến ít nhất 265 người thiệt mạng, hơn 3.500 người bị thương và gần 500 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại tòa nhà Ana Pilar, Cali sau trận động đất ngày 12-8 - Ảnh: REUTERS

Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm tại Cali và Pereira, trong đó riêng Cali tập trung vào 7 tòa nhà được cho là còn người mắc kẹt. Hơn 11.000 căn nhà bị phá hủy. Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã tuyên bố tình trạng “khẩn cấp về kinh tế” và ba ngày quốc tang, đồng thời cam kết thành lập quỹ khẩn cấp để hỗ trợ khôi phục các công trình bị phá hủy.

Trung Quốc sơ tán hơn 65.000 người do mưa lớn

Tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã sơ tán 65.593 người do mưa lớn liên quan bão Dolphin. Tính đến 22 giờ 30 ngày 12-8, chính quyền đã di dời 27.191 hộ dân và kích hoạt 332 điểm tái định cư.

Kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống thoát nước tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 11-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hà Nam đã nâng cảnh báo mưa lớn lên mức đỏ, huy động hơn 58.000 người trực chiến. Theo dự báo, từ chiều 13 đến chiều 14-8, nhiều khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, có nơi lượng mưa 100-180 mm, kèm dông và gió giật mạnh.

Tại Ấn Độ và Nepal, sạt lở đất do mưa lớn cũng gây thương vong. Tại Mumbai, ít nhất 7 người thiệt mạng và 7 người bị thương; trong khi tại miền Tây Nepal, ít nhất 2 người thiệt mạng, 10 người mất tích và 2 người bị thương nặng.

Thái Lan siết quản lý súng đạn sau hai vụ xả súng

Chính phủ Thái Lan tuyên bố tăng cường kiểm soát súng đạn và trấn áp vũ khí bất hợp pháp sau hai vụ xả súng xảy ra tại tỉnh Nonthaburi trong chưa đầy một tuần. Vụ nghiêm trọng ngày 7-8 khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương; ba ngày sau, một vụ nổ súng khác tại một cơ quan chính quyền khiến một người thiệt mạng và một người bị thương.

Học sinh chạy thoát nạn trong vụ xả súng tại trường học Thái Lan. Ảnh nguồn Báo An Ninh Thủ Đô

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Lalida Persvivatana cho biết nhà chức trách đang thúc đẩy các biện pháp tăng cường quản lý súng và nâng cao nhận thức về trách nhiệm, giới hạn của quyền sở hữu súng. Trước đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu tạm dừng cấp giấy phép mua súng mới, rà soát các giấy phép hiện hành và trong vòng 60 ngày đề xuất sửa đổi luật kiểm soát súng.