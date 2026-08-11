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Thế giới

Hơn 175.000 visa bị thu hồi, Mỹ siết quy trình kiểm tra ra sao?

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, The Hill, Time)

(GLO)- Ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đã thu hồi hơn 175.000 visa của công dân nước ngoài kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2. Con số này cho thấy, không chỉ người đang xin visa mà cả những người đã nhập cảnh cũng bị chính phủ Mỹ kiểm tra, rà soát gắt gao.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các trường hợp bị thu hồi visa liên quan đến nhiều nguyên nhân, như: vi phạm điều kiện sử dụng visa, phạm tội, lừa đảo, lợi dụng hệ thống nhập cư, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc kêu gọi bạo lực nhằm vào công dân Mỹ.

Đa số visa bị hủy bắt nguồn từ các trường hợp người nước ngoài liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật. Trong đó, hành hung, lái xe sau khi sử dụng rượu, bia hoặc ma túy, trộm cắp và tội phạm ma túy là những nguyên nhân phổ biến.

Một tỷ lệ đáng kể khác là những người có những hành vi như lái xe nguy hiểm, xâm hại tình dục, ngược đãi trẻ em, gian lận, biển thủ.

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Visa du lịch Mỹ. Ảnh: Istock

Từ xét visa đến kiểm tra liên tục

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay đang rà soát liên tục, nhằm xác định người được cấp visa có tuân thủ các điều kiện liên quan hay gây nguy hiểm đối với người dân Mỹ hay không.

Điều đó cũng có nghĩa là những vấn đề phát sinh sau khi công dân nước ngoài đã được cấp visa cũng có thể trở thành căn cứ để Washington xem xét lại giấy tờ này.

Chính quyền Tổng thống Trump còn áp dụng cách tiếp cận chặt chẽ hơn đối với quá trình cấp visa, trong đó tăng cường kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội và mở rộng quy trình rà soát người nước ngoài.

Hoạt động trên môi trường mạng cũng đã trở thành một trong những yếu tố được xem xét. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, visa của nhiều công dân nước ngoài đã bị thu hồi sau khi bị phát hiện có phát ngôn thể hiện sự vui mừng trước vụ ám sát nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk.

Những trường hợp nào có thể bị hủy visa?

Liên quan đến hành vi phạm pháp, cơ quan này đề cập những người bị cáo buộc cưỡng hiếp và xâm hại tình dục, bắt cóc, buôn người và các hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên.

Gian lận cũng là một trong những lý do được đưa ra. Một trường hợp bị cáo buộc xây dựng doanh nghiệp dựa trên thông tin giả, làm sai lệch doanh thu để đánh lừa nhà đầu tư và chiếm đoạt hàng triệu USD từ khách hàng. Một người khác bị cáo buộc tham gia vụ gian lận Medicaid, trong đó hơn 5 triệu USD được lập hóa đơn cho các dịch vụ không có thật.

Việc sử dụng visa không đúng mục đích cũng nằm trong diện bị xử lý. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, một Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Phi đã thu hồi hơn 100 visa của những người bị cáo buộc đến Mỹ chủ yếu để sinh con nhằm giúp con có quốc tịch Mỹ.

Hơn 10.000 visa bị hủy mỗi tháng

Từ đầu năm đến nay, bình quân số visa bị hủy vượt 10.000 trường hợp/tháng. Con số tương ứng trong năm 2025 là hơn 8.000 trường hợp/tháng.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, visa Mỹ không phải là một quyền đương nhiên và cơ quan này sẽ tiếp tục xác minh, điều tra cũng như thu hồi visa của những công dân nước ngoài bị xác định đe dọa đến an toàn của người dân Mỹ.

Cùng với việc siết chính sách nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, hoạt động quản lý visa của Mỹ đang được triển khai theo hướng mở rộng phạm vi kiểm tra: Từ quá trình xét hồ sơ ban đầu đến việc tiếp tục rà soát người nước ngoài sau khi visa đã được cấp.

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