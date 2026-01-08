Mỹ bổ sung 25 nước phải đặt cọc bảo lãnh 15.000 USD khi xin visa

Ngày 6-1, Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung 25 quốc gia vào danh sách phải nộp bảo lãnh khi nhập cảnh chủ yếu từ châu Phi, Mỹ Latin và Nam Á. Chính sách đối với các quốc gia này sẽ có hiệu lực từ ngày 21-1.

Ảnh minh họa. Nguồn: globalconsular

Các nước này bao gồm Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela và Zimbabwe.

Hiện danh sách đặt cọc bảo lãnh khi xin visa gồm 38 nước. 13 nước trước đó là Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Guinea, Guinea Bissau, Namibia, Turkmenistan, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, người nộp đơn xin visa phải đồng ý với các điều khoản của khoản bảo lãnh thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến Pay.gov của Bộ Tài chính Mỹ.

Công dân nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Dulles (Washington) ngày 29-6-2025. Ảnh: AFP

Mức tiền đặt cọc do viên chức lãnh sự quyết định dựa trên hồ sơ phỏng vấn, dao động theo các mức 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD. Tiền đặt cọc chỉ được hoàn lại nếu người được cấp visa rời nước Mỹ đúng hạn hoặc không sử dụng visa đó để nhập cảnh. Đáng lưu ý là việc đóng tiền đặt cọc không đảm bảo người nộp đơn chắc chắn sẽ được cấp visa.

Quy định mới đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dư luận tại các quốc gia bị ảnh hưởng cho rằng mức phí lên tới 15.000 USD là một "rào cản tài chính" quá lớn, gây khó khăn cho sinh viên, doanh nhân và thân nhân các gia đình muốn sang Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực thi chính sách nhập cư cứng rắn, bao gồm chiến dịch trục xuất, thu hồi thị thực và thẻ xanh, cũng như rà soát các bài đăng trên mạng xã hội và phát biểu trước đó của người nhập cư.

Chính quyền Trump cũng siết chặt điều kiện nhập cảnh vào Mỹ, với các biện pháp bao gồm yêu cầu người xin visa phải dự phỏng vấn trực tiếp, khai báo lịch sử mạng xã hội trong nhiều năm, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đi lại và cư trú của bản thân và gia đình.

Trước bối cảnh điều kiện tiếp cận visa ngày càng thắt chặt, các cơ quan chức năng khuyến cáo công dân thuộc danh sách 38 nước trên cần cập nhật kỹ các quy định mới trên trang travel.state.gov; tính toán kỹ lưỡng khả năng tài chính trước khi nộp đơn và cân nhắc lộ trình du học, lao động hoặc du lịch để phù hợp với quy định mới.