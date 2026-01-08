Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ bổ sung 25 nước phải đặt cọc bảo lãnh 15.000 USD khi xin visa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ mở rộng chương trình ký quỹ bảo lãnh visa, yêu cầu công dân từ 38 quốc gia đặt cọc tối đa 15.000 USD khi xin visa ngắn hạn, nhằm siết chặt tình trạng cư trú quá hạn.

Ngày 6-1, Bộ Ngoại giao Mỹ bổ sung 25 quốc gia vào danh sách phải nộp bảo lãnh khi nhập cảnh chủ yếu từ châu Phi, Mỹ Latin và Nam Á. Chính sách đối với các quốc gia này sẽ có hiệu lực từ ngày 21-1.

thi-thuc-vao-my.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: globalconsular

Các nước này bao gồm Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela và Zimbabwe.

Hiện danh sách đặt cọc bảo lãnh khi xin visa gồm 38 nước. 13 nước trước đó là Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Guinea, Guinea Bissau, Namibia, Turkmenistan, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, người nộp đơn xin visa phải đồng ý với các điều khoản của khoản bảo lãnh thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến Pay.gov của Bộ Tài chính Mỹ.

visa-my-2.jpg
Công dân nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Dulles (Washington) ngày 29-6-2025. Ảnh: AFP

Mức tiền đặt cọc do viên chức lãnh sự quyết định dựa trên hồ sơ phỏng vấn, dao động theo các mức 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD. Tiền đặt cọc chỉ được hoàn lại nếu người được cấp visa rời nước Mỹ đúng hạn hoặc không sử dụng visa đó để nhập cảnh. Đáng lưu ý là việc đóng tiền đặt cọc không đảm bảo người nộp đơn chắc chắn sẽ được cấp visa.

Quy định mới đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dư luận tại các quốc gia bị ảnh hưởng cho rằng mức phí lên tới 15.000 USD là một "rào cản tài chính" quá lớn, gây khó khăn cho sinh viên, doanh nhân và thân nhân các gia đình muốn sang Mỹ.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1-2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực thi chính sách nhập cư cứng rắn, bao gồm chiến dịch trục xuất, thu hồi thị thực và thẻ xanh, cũng như rà soát các bài đăng trên mạng xã hội và phát biểu trước đó của người nhập cư.

Chính quyền Trump cũng siết chặt điều kiện nhập cảnh vào Mỹ, với các biện pháp bao gồm yêu cầu người xin visa phải dự phỏng vấn trực tiếp, khai báo lịch sử mạng xã hội trong nhiều năm, cũng như cung cấp thông tin chi tiết về quá trình đi lại và cư trú của bản thân và gia đình.

Trước bối cảnh điều kiện tiếp cận visa ngày càng thắt chặt, các cơ quan chức năng khuyến cáo công dân thuộc danh sách 38 nước trên cần cập nhật kỹ các quy định mới trên trang travel.state.gov; tính toán kỹ lưỡng khả năng tài chính trước khi nộp đơn và cân nhắc lộ trình du học, lao động hoặc du lịch để phù hợp với quy định mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc họp khẩn về tình hình Venezuela. Ảnh minh họa: AP

Tin thế giới tối 4-1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela

Thế giới

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela; Mỹ dỡ bỏ hạn chế không phận Caribe; Bầu cử Myanmar: Đảng USDP đang giành chiến thắng áp đảo; Nhật Bản phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 4-1. 

Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống Putin. Ảnh: 4th Mechanised Brigade of Ukrainian Armed Forces

Tin thế giới sáng 3-1: Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

Thế giới

(GLO)- Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống; Ukraine đề cử trùm tình báo giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống; Ả rập Xê út không kích Yemen: 20 người thiệt mạng; Nguyên nhân ban đầu gây cháy quán bar tại Thụy Sĩ; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-1.

Ukraine bác việc để mất Kupiansk, báo cáo các cuộc tấn công của UAV Nga

Tin thế giới tối 1-1: Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát Kupiansk, báo cáo các cuộc tấn công của UAV Nga

Thế giới

(GLO)- Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát Kupiansk; Nga ồ ạt tập kích Ukraine bằng UAV; Mỹ, châu Âu bàn bước tiếp theo thúc đẩy tiến trình hòa bình Ukraine; Thụy Sĩ: Nổ quán bar ở khu nghỉ dưỡng, nhiều người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-1.

Vụ tấn công bằng UAV làm hư hại cảng Tuapse trên Biển Đen. Ảnh: Reuters

Tin thế giới tối 31-12: Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen

Thế giới

(GLO)- Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen; Nga công bố bản đồ vụ tấn công dinh thự Tổng thống; 18 binh sĩ Campuchia được trao trả về nước; Người dân khắp thế giới chuẩn bị đón năm mới 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-12. 

null