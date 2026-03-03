Tin thế giới tối 3-3: Mỹ có thể duy trì chiến dịch quân sự “vô thời hạn”

(GLO)- Mỹ có thể duy trì chiến dịch quân sự "vô thời hạn"; Xung đột tại Trung Đông: Israel tiến sâu vào miền Nam Liban; Pakistan, Afghanistan giao tranh căng thẳng ngày thứ 5 liên tiếp... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 3-3.

Mỹ có thể duy trì chiến dịch quân sự "vô thời hạn"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến “kéo dài vô thời hạn” nhờ kho dự trữ đạn dược mà ông mô tả là “gần như không giới hạn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT của Nga, trong bối cảnh chiến dịch quân sự phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang diễn ra, một số chuyên gia quốc phòng nhận định nguồn cung đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa phòng không, có thể là yếu tố hạn chế đáng kể đối với quy mô và thời gian chiến dịch. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 3-3, ông Trump bác bỏ những lo ngại này.

Ông viết: “Chiến dịch quân sự có thể được tiến hành “vô thời hạn” và rất thành công chỉ với những nguồn cung hiện có (vốn còn vượt trội so với vũ khí tốt nhất của các quốc gia khác!”.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng các loại vũ khí đang được lưu trữ tại một số quốc gia khác có thể được điều chuyển để phục vụ nhu cầu của Lầu Năm Góc.

Xung đột tại Trung Đông: Israel tiến sâu vào miền Nam Liban

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3-3 cho biết đã triển khai binh sĩ tiến sâu vào khu vực miền Nam Liban và kiểm soát thêm một số vị trí chiến lược dọc biên giới trong bối cảnh giao tranh với phong trào Hezbollah tiếp tục leo thang.

Theo thông báo của IDF trên Telegram, các binh sĩ Israel đang hoạt động tại nhiều điểm gần khu vực biên giới Liban như một phần của “thế trận phòng thủ tiền phương tăng cường” nhằm tạo thêm lớp an ninh bảo vệ cho cư dân miền Bắc Israel. IDF nêu rõ động thái này nhằm củng cố năng lực phòng thủ và ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Khói bốc lên tại hiện trường sau một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut, trong bối cảnh căng thẳng giữa Hezbollah và Israel gia tăng ngày 3-3-2026. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, xác nhận Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông đã cho phép quân đội “tiến vào kiểm soát thêm các vị trí chiến lược ở Liban” để ngăn chặn các cuộc tấn công từ lực lượng Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Trước đó, IDF thông báo đã bắt đầu chiến dịch trên bộ tại miền Nam Liban, đồng thời không kích các mục tiêu tại thủ đô Beirut của Liban và thủ đô Tehran của Iran. Quân đội Israel vẫn đang tiếp tục phát cảnh báo sơ tán để tiến hành các cuộc không kích dữ dội, đặc biệt nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut và miền Nam Liban.

Về phía Hezbollah, lực lượng này tuyên bố đã tấn công 3 căn cứ quân sự của Israel để đáp trả các cuộc không kích nhằm vào các thành trì của phong trào này ở Liban.

Nhật Bản ra tuyên bố ứng phó trước căng thẳng tại Trung Đông

Ngày 3-3, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra hàng loạt tuyên bố liên quan đến tác động và cách thức ứng phó của nước này trước diễn biến quân sự phức tạp tại Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho rằng, việc phong tỏa eo biển Hormuz chưa cấu thành tình huống đe dọa đến sự tồn tại của Nhật Bản. Ảnh: NHK

Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản Kaneko Yasuyuki cho biết, hiện có 42 tàu liên quan đến Nhật Bản và có 23 công dân Nhật Bản ở trên bốn con tàu đang ở Vịnh Ba Tư, tất cả số tàu này đều không bị hư hại gì và các công dân đều an toàn.

Chính phủ Nhật Bản cam kết “sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình trong thời gian tới và duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp có liên quan để luôn đảm bảo sẵn sàng ứng phó”, nhưng đồng thời cũng kêu gọi các tàu khác không đi vào Vịnh Ba Tư, trong khi các tàu hiện đang ở trong vịnh cần neo đậu ở nơi an toàn.

Đối với công tác sơ tán công dân Nhật Bản đang sinh sống tại Iran và các nước láng giềng khác, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi nhấn mạnh, cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với các bộ - ngành liên quan, đồng thời “luôn sẵn sàng điều động quân đội để có thể thực hiện công tác sơ tán một cách nhanh chóng và chính xác”.

Pakistan, Afghanistan giao tranh căng thẳng ngày thứ 5 liên tiếp

Giao tranh giữa Afghanistan và Pakistan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 5, trong đó quân đội hai nước tuyên bố nhắm mục tiêu vào các vị trí của nhau dọc biên giới.

Chiếc xe tại Kandahar, Afghanistan bị hư hại sau các cuộc không kích Pakistan hôm 28-2. Ảnh: Reuters



Diễn biến này làm gia tăng bất ổn trong khu vực vốn đang bị rung chuyển bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và đòn trả đũa của Tehran.

Các nguồn tin Pakistan cho biết, cuộc không kích và tấn công trên bộ vẫn tiếp diễn và quân đội nước này đã phá hủy các kho đạn dược ở Khost và Jalalabad, cũng như một địa điểm cất giữ máy bay không người lái ở Jalalabad, cùng nhiều mục tiêu khác.

"Pakistan cũng đã phá hủy 188 xe tăng, xe bọc thép và pháo binh và nhắm mục tiêu vào 51 địa điểm bằng đường không", ông nói.

Kể từ khi giao tranh bùng nổ, cả Pakistan và Afghanistan đều tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho bên kia, những con số chưa thể xác minh.

Tổng thống Ukraine tuyên bố Donbass không thể bị đánh đổi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev sẽ không đánh đổi các vùng lãnh thổ chiến lược tại Donbas lấy những khu vực biên giới phía Bắc mà Nga có thể dễ dàng mất quyền kiểm soát, trong bối cảnh các kịch bản tiếp tục được đặt lên bàn đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ thẳng thừng khả năng trao đổi lãnh thổ giữa hai bên, đặc biệt là ý tưởng hoán đổi phần đất Ukraine còn kiểm soát ở Donbas với các khu vực biên giới thuộc Sumy và Kharkiv hiện do Nga chiếm giữ.

Theo ông Zelensky, hai loại địa bàn này “không thể so sánh” về giá trị chiến lược. Những vùng biên giới phía Bắc, dù đang bị kiểm soát, lại là các vị trí mà lực lượng Nga khó có thể duy trì lâu dài.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời ngầm bác bỏ mọi kịch bản “đổi đất lấy hòa bình” vốn từng được một số bên nêu ra như giải pháp tạm thời.