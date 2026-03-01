Tin thế giới sáng 1-3: Căng thẳng tại Trung Đông: Hơn 200 người ở Iran thiệt mạng do không kích

(GLO)- Căng thẳng tại Trung Đông: Hơn 200 người ở Iran thiệt mạng do không kích; Israel công bố danh sách các lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng trong chiến dịch không kích; Giao tranh Pakistan-Afghanistan bước sang ngày thứ 3; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-3.

Căng thẳng tại Trung Đông: Hơn 200 người ở Iran thiệt mạng do không kích

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết hơn 200 người chết và gần 750 người đã bị thương, trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28-2.

Khói bốc lên trên đường chân trời sau một vụ nổ tại Tehran ngày 28-2-2026. Ảnh: AP

Thông báo của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết ít nhất 201 người đã chết và 747 người bị thương, trong các cuộc tập kích của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28-2. Trong tổng số 31 tỉnh của Iran, có 24 địa phương bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên. Số phận của các lãnh đạo chính trị và quân sự Iran sau các đòn tập kích cũng không được đề cập.

Một vụ nổ tại Tel Aviv, Israel ngày 28-2-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel ước tính Iran đã phóng khoảng 150 quả tên lửa đạn, cùng hàng chục máy bay không người lái về phía Israel. Thông báo không đề cập số thương vong và các thiệt hại cụ thể do các cuộc tấn công của Iran gây ra.

Israel công bố danh sách các lãnh đạo cấp cao Iran bị hạ gục trong không kích

Quân đội Israel công bố danh sách các lãnh đạo cấp cao của Iran mà họ cho là đã tử vong trong các cuộc không kích. Danh sách bao gồm:

-Aziz Nasirzadeh, Bộ trưởng Quốc phòng

-Ali Shamkhani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran

-Mohammad Pakpour, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)

-Saleh Asadi, một quan chức tình báo

-Hossein Jabal Amelian và Reza Mozaffari-Nia, các quan chức về nghiên cứu

-Mohammed Shirazi, người liên lạc quốc phòng lâu năm.

Khói bốc lên từ Tehran sau khi Mỹ và Israel không kích thủ đô Iran. Ảnh: AP

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông tin rằng nhiều báo cáo về việc ông Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích là đúng sự thật, nhưng ông chưa đưa ra xác nhận trực tiếp về tin tức này.

Trước đó ít phút, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định trong một video gửi tới công chúng Israel rằng có ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei “không còn nữa.” Theo ông, trong những ngày tới, Israel sẽ tấn công hàng nghìn mục tiêu của chế độ khủng bố.

Tuy nhiên, chưa có nguồn chính thức nào xác nhận thi thể của Khamenei đã được tìm thấy và các thông tin như vậy chưa thể kiểm chứng từ phía Iran hay bất kỳ cơ quan độc lập nào.

Israel phong tỏa các cửa khẩu vào Gaza

Ngày 28-2, Israel đã quyết định đóng các cửa khẩu trên bộ vào dải Gaza, bước đi có nguy cơ khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ của người Palestine, trở nên tồi tệ hơn.

Xe tải chở hàng cứu trợ đi qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập để vào Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Thông báo đóng các cửa khẩu vào dải Gaza, được Cơ quan điều phối các hoạt động của Bộ Quốc phòng Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT), công bố ngay sau khi Israel và Mỹ mở chiến dịch tập kích hiệp đồng chống Iran. COGAT cho biết lí do đóng các cửa khẩu vào Gaza vì vùng đất này đã được cung cấp đủ hàng cứu trợ trong thời gian ngừng bắn vừa qua. Thời điểm mở lại các cửa khẩu không được đề cập.

Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo việc đóng các cửa khẩu vào dải Gaza, trong đó có cửa khẩu Rafah nối giữa Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập, có nguy cơ làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hiện nay tại dải Gaza, gây ra bởi hơn 2 năm chiến sự ác liệt. Bởi lẽ, toàn bộ nguồn cung lương thực cho hơn 2 triệu người dân Gaza, hiện vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động cứu trợ từ bên ngoài.

Giao tranh Pakistan-Afghanistan bước sang ngày thứ 3, thương vong tăng cao

Ngày 28-2, giao tranh giữa Pakistan và lực lượng Taliban của Afghanistan bước sang ngày thứ ba khi các chính phủ nước ngoài bày tỏ quan ngại ngày càng tăng và kêu gọi đối thoại khẩn cấp, theo hãng tin Reuters.

Các nhân viên an ninh Taliban canh gác tại tỉnh Khost (Afghanistan) sau cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Ảnh: AFP

Hai bên đều báo cáo tổn thất nặng nề. Pakistan cho biết 12 binh sĩ Pakistan và 274 tay súng Taliban đã thiệt mạng, trong khi Taliban nói 13 tay súng của họ và 110 binh sĩ Pakistan đã tử trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan - ông Khawaja Muhammad Asif nói sự kiên nhẫn của Islamabad đã cạn kiệt và mô tả giao tranh là “chiến tranh công khai”.

Phó phát ngôn viên Taliban - ông Hamdullah Fitrat ngày 28-2 cho biết 52 dân thường đã thiệt mạng và 66 người bị thương tại các tỉnh Khost và Paktika của Afghanistan.

Pháp chỉ trích kế hoạch áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại EU - Mercosur

Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ khả năng Liên minh châu Âu (EU) tiến hành áp dụng “tạm thời” thỏa thuận thương mại với khối Mercosur, cho rằng đây là một “bất ngờ tồi tệ” đối với Pháp.

Pháp lo ngại việc mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp từ Nam Mỹ, nhất là thịt bò và gia cầm - có thể gây sức ép đáng kể lên ngành chăn nuôi trong nước. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định việc cho phép thỏa thuận EU - Mercosur đi vào hiệu lực tạm thời trước khi hoàn tất quy trình phê chuẩn tại từng quốc gia thành viên là điều Paris khó có thể chấp nhận. Ông Emmanuel Macron nhấn mạnh văn kiện hiện nay vẫn chưa bảo đảm đầy đủ nguyên tắc cạnh tranh công bằng đối với nông dân châu Âu, đồng thời còn thiếu các cam kết môi trường đủ mạnh từ phía các nước Mercosur.

Tuyên bố của Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Brussels vẫn xúc tiến việc áp dụng tạm thời thỏa thuận thương mại EU - Mercosur và khẳng định các quốc gia thành viên đã trao thẩm quyền này cho Ủy ban châu Âu. Theo đó, cơ chế “áp dụng tạm thời” cho phép triển khai một số phần của hiệp định thương mại sau khi EU phê duyệt, mà không cần chờ tất cả quốc gia thành viên hoàn tất phê chuẩn.