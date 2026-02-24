Tân Thủ tướng 38 tuổi trẻ nhất lịch sử Hà Lan

(GLO)- Ông Rob Jetten đã trở thành thủ tướng trẻ nhất và là thủ tướng công khai đồng tính đầu tiên của Hà Lan sau khi chính phủ thiểu số của ông nhậm chức.

Ngày 23-2, tại Cung điện Huis ten Bosch ở The Hague, ông Rob Jetten đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hà Lan trước Quốc vương Willem-Alexander.

Tân Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten. Ảnh: AP

Theo đài BBC, chính trị gia 38 tuổi thuộc Đảng Dân chủ 66 giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10-2025 sau khi vượt qua đối thủ Geert Wilders.

Ông Jetten là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan và cũng là vị thủ tướng đầu tiên công khai đồng tính. Ông Jetten kế nhiệm ông Dick Schoof - người đã lãnh đạo một trong những chính phủ tồn tại ngắn nhất lịch sử Hà Lan.

Ông Rob Arnoldus Adrianus Jetten sinh ngày 25-3-1987 tại Veghel, tỉnh Bắc Brabant, Hà Lan. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Hành chính công tại Đại học Radboud Nijmegen.

Trước khi bước vào chính trường, ông từng làm việc tại ProRail - cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt Hà Lan, với vai trò cố vấn chính sách. Những năm sau đó, ông lần lượt giữ các vị trí quan trọng như Trưởng nhóm nghị sĩ D66 tại quốc hội, Bộ trưởng Khí hậu và Chính sách Năng lượng, Phó Thủ tướng, trước khi được bầu làm lãnh đạo D66.

Ông Jetten đã thành lập chính phủ thiểu số trung hữu với sự tham gia của Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo. Do là nội các thiểu số, mọi cải cách lớn trong thỏa thuận liên minh đều phải thương lượng từng phiếu tại hai viện lập pháp Hà Lan.

Các nội dung trọng tâm gồm gói bổ sung 19 tỷ euro cho quốc phòng cùng những cắt giảm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phúc lợi. Liên minh cũng đặt mục tiêu giảm số người xin tị nạn, yêu cầu họ nộp hồ sơ bên ngoài châu Âu thay vì sau khi đã đến nơi.

Trong thành phần chính phủ mới, Đảng Dân chủ 66 có 7 bộ trưởng. Hai đối tác Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo lần lượt giữ 6 và 5 vị trí bộ trưởng.

Tân Thủ tướng Hà Lan được xem là chính khách theo đường lối trung dung - tự do tiến bộ, với lập trường ủng hộ mạnh mẽ Liên minh châu Âu (EU); đề cao vai trò của Hà Lan như một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong EU cũng như cam kết duy trì quan hệ chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh phương Tây.