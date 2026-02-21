Một phụ nữ Việt Nam thiệt mạng khi leo núi tại Nhật Bản

(GLO)- Truyền thông Nhật Bản đưa tin một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra ngày 19-2 trên núi Ryozen thuộc thị trấn Taga, tỉnh Shiga khiến một phụ nữ Việt Nam thiệt mạng.

Trực thăng cứu hộ phát hiện một phụ nữ nằm bất động gần đỉnh núi Ryozen, khu vực giáp ranh giữa thành phố Maibara và thị trấn Taga, tỉnh Shiga (Nhật Bản), vào 6 giờ 50 phút ngày 20-2.

Một du khách Nhật Bản leo núi Ryozen ngày 31-1. Ảnh: Yamap

Nạn nhân được xác định là Huỳnh Thị Ngọc Thủy, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang làm nhân viên chăm sóc người cao tuổi tại TP Yao, tỉnh Osaka.

Theo đồn cảnh sát Hikone cho biết, chị Thủy bắt đầu leo núi một mình từ 13 giờ ngày 19-2. Đến khoảng 21 giờ 50 phút ngày 19-2, chị Thủy gọi điện đến số máy khẩn cấp 119 để yêu cầu cứu hộ với lý do bản thân không thể tự xuống núi. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa - cứu hộ Nhật Bản đã lập tức triển khai tìm kiếm chị Thủy ngay sau cuộc gọi.

Tuy nhiên, do điều kiện đêm tối và địa hình hiểm trở, phải đến 6 giờ 50 phút sáng 20-2, trực thăng cứu hộ của tỉnh Shiga mới phát hiện chị Thủy nằm bất tỉnh tại một sườn dốc gần đỉnh núi.

Chị Thủy được tìm thấy trong tình trạng chết lâm sàng, ngưng tim, ngưng thở và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Shiga nhưng đã không thành công.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trên người nạn nhân không có thương tích. Dù có trang bị đồ leo núi, trang phục của cô không đủ để chống chọi với cái lạnh của núi tuyết vào ban đêm. Núi Ryozen cao gần 1.100 m, nhiệt độ dưới 0 độ C vào buổi đêm và có tuyết.

Núi Ryozen cao 1.084 m, vốn là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản, thu hút đông đảo người leo núi. Vào thời điểm rạng sáng 20-2, nhiệt độ tại đỉnh núi đã xuống dưới mức đóng băng, địa hình có tuyết dày bao phủ.

Cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục điều tra chi tiết hơn về vụ việc.

Ban Quản lý Lao động Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với các bên liên quan để xúc tiến công tác bảo hộ công dân.

Đại diện của Ban Quản lý Lao động cho biết đã liên hệ với cơ sở tiếp nhận cùng các đơn vị liên quan để hỗ trợ thân nhân chị Thủy về các thủ tục lo hậu sự.