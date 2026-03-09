Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Ngày 9-3, Iran - Israel tiếp tục không kích lẫn nhau

P.V (Theo Nhân Dân, VnExpress, Dân Trí)

(GLO)- Sau khi có tân lãnh tụ tối cao, Iran đã phóng loạt tên lửa đầu tiên nhằm vào Israel. Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cũng đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào miền trung Iran.

Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) xác nhận: "Iran phóng đợt tên lửa đầu tiên dưới sự chỉ huy của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei về phía các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng".

Trong đó, IRIB đã đăng một hình ảnh cho thấy một vật thể bay mang dòng khẩu hiệu "Theo lệnh của Ngài, Sayyid Mojtaba", trong đó “Sayyid” là cách xưng hô tôn kính dành cho các nhân vật tôn giáo trong Hồi giáo Shiite.

vna-potal-xung-dot-tai-trung-dong-iran-va-israel-tien-hanh-dot-khong-kich-moi-8628637-8871.jpg
Cảnh đổ nát sau một vụ tấn công tại Tel Aviv, Israel, ngày 8-3-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng trong sáng 9-3, quân đội Israel thông báo đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng tại miền trung Iran. Đây là thông báo đầu tiên của Israel về các cuộc tấn công như vậy kể từ khi Iran bổ nhiệm Đại giáo chủ mới. Trong thông cáo ngắn, quân đội Israel nói lực lượng nước này đã "bắt đầu làn sóng tấn công bổ sung nhằm vào cơ sở hạ tầng” của chính quyền ở miền trung Iran.

Trước đó, Iran đã đe dọa tấn công các cơ sở dầu mỏ ở các nước láng giềng sau khi Israel tấn công ít nhất 5 địa điểm năng lượng trong và xung quanh Tehran, khiến thành phố chìm trong khói đen và làm gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột sẽ gây ra sự gián đoạn đáng kể cho nền kinh tế thế giới.

“Nếu các bạn có thể chấp nhận giá dầu trên 200 USD/thùng, hãy tiếp tục trò chơi này” - một phát ngôn viên của IRGC cho biết.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Mỹ-Israel và Iran

