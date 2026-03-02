Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

USS Abraham Lincoln là một trong hai tàu sân bay Mỹ được triển khai ở Trung Đông trong những tuần gần đây và là chiếc duy nhất ở tương đối gần bờ biển Iran.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln di chuyển trên Biển Arab ngày 6-2. Ảnh: AFP

IRGC tuyên bố "những đòn tấn công mạnh mẽ của lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vào cỗ máy quân sự kiệt quệ của Mỹ đã bước sang giai đoạn mới" và cảnh báo "cả trên bộ lẫn trên biển sẽ ngày càng trở thành nấm mồ" của những lực lượng đối địch.

Những đòn tấn công của Iran đã gây ra thiệt hại cho phía Mỹ-Israel. Hãng thông tấn Fars dẫn truyền hình Kênh 12 của Israel cho biết phòng không nước này vừa để lọt một tên lửa tại thành phố Beit Shemesh, khiến 10 người thiệt mạng và 27 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Còn về phía Mỹ, Quân đội nước này cho biết 3 quân nhân đã thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Tại UAE, Bộ Quốc phòng xác nhận máy bay không người lái của Iran vượt qua hệ thống phòng không của họ khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 58 người khác bị thương.

Theo bộ trên, tổng cộng Iran đã phóng 165 tên lửa đạn đạo và 541 máy bay không người lái về phía UAE; trong số này, 152 tên lửa và 506 drone bị đánh chặn.