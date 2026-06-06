Tin thế giới sáng 6-6: Tổng thống Putin phản hồi bức thư đặc biệt của Tổng thống Ukraine

(GLO)- Tổng thống Putin phản hồi bức thư đặc biệt của Tổng thống Ukraine; UAV Ukraine tập kích các đoàn tàu hậu cần của Nga ở Crimea; Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-6.

Tổng thống Putin phản hồi bức thư đặc biệt của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản hồi về bức thư đề nghị tổ chức cuộc gặp riêng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 5-6, Tổng thống Putin cho biết bức thư của Tổng thống Volodymyr Zelensky không cho thấy một lời đề nghị chân thành về việc tổ chức đàm phán.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ngày 5-6. Ảnh: Reuters

"Bức thư này chứa đựng một số bình luận khá thô lỗ. Liệu đó là cách để tạo điều kiện cho một cuộc gặp trực tiếp hay là cách để không tổ chức một cuộc gặp trực tiếp? Tôi nghĩ đó là khả năng thứ hai”, Tổng thống Putin nói.

Khi được hỏi liệu ông có định gặp Tổng thống Zelensky, người mà nhà lãnh đạo Điện Kremlin không nêu tên cụ thể mà chỉ gọi là "tác giả bức thư". Tổng thống Putin tuyên bố: "Cho đến nay, tôi không thấy cần thiết phải làm vậy”.

Tổng thống Putin nói rằng trước đây ông đã cử một quan chức đến Ukraine để gặp Tổng thống Zelensky và ông sẽ không bao giờ từ chối một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine.

UAV Ukraine tập kích các đoàn tàu hậu cần của Nga ở Crimea

Trung đoàn số 413 của quân đội Ukraine mới đây đã thực hiện cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào tuyến hậu cần đường sắt của lực lượng Nga trên bán đảo Crimea được cho “hỗ trợ tuyến hậu cần cho các chiến dịch quân sự của Nga”.

Video: Trung đoàn số 413 Ukraine

Thông cáo từ Trung đoàn số 413 thuộc Lực lượng Hệ thống không người lái (USF) Ukraine viết: “Những đoàn tàu bị tập kích có liên quan đến mạng lưới hậu cần quân sự của Nga ở bán đảo Crưm. Các quân nhân điều khiển UAV của chúng tôi đã kiểm tra nhiều ‘tài liệu’ và không tìm thấy bất kỳ giấy phép nào để những phương tiện vận tải đó vận hành trên lãnh thổ Ukraine. Các cuộc tấn công được thực hiện ở vùng phía đông bán đảo gần hai làng Rozdolne và Vladyslavovka… Tuyến đường sắt trên được dùng để vận chuyển khí tài, đạn dược, nhiên liệu và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các chiến dịch của Nga ở miền nam Ukraine”, kèm đoạn video ghi lại diễn biến các cuộc tấn công.

Hiện phía Nga chưa bình luận về thông cáo và video do quân Ukraine công bố.

Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5-6 tuyên bố ông sẽ chưa đưa phiên bản mới nhất của thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với Liban ra bỏ phiếu trong nội các, với lý do lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban vẫn chưa chấp nhận các điều khoản do Mỹ làm trung gian.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều bộ trưởng Israel chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn vốn được đánh giá là mong manh và yêu cầu phải được Nội các thông qua trước khi Tel Aviv chính thức cam kết thực hiện.

Lâu đài Beaufort ở miền Nam Lebanon. Ảnh: Reuters

Trước đó, các phái đoàn Israel và Liban đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc gặp tại Washington (Mỹ) ngày 3-6. Tuy nhiên, thỏa thuận mới yêu cầu Hezbollah phải chấm dứt hoàn toàn các hoạt động tấn công nhằm vào Israel, đồng thời thiết lập các “khu vực thí điểm” ở miền Nam Liban, nơi quân đội Liban giữ quyền kiểm soát an ninh tuyệt đối và không cho phép các lực lượng vũ trang ngoài nhà nước hoạt động. Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem đã phát tín hiệu bác bỏ đề xuất này khi tuyên bố lực lượng của ông sẽ tiếp tục tấn công miền Bắc Israel chừng nào các cuộc giao tranh tại Liban còn tiếp diễn.

Lực lượng Israel bắn chết một người đàn ông Palestine ở Bờ Tây

Ngày 5-6, Bộ Y tế Palestine cho biết, lực lượng Israel bắn chết một thanh niên ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng, trong khi quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt một kẻ ném bom xăng vào các phương tiện giao thông.

Binh lính Israel chiếm giữ vị trí trong các cuộc đụng độ với người Palestine tại thành phố Nablus, khu Bờ Tây, ngày 3-5-2026. Ảnh: AP

Theo Bộ Y tế Palestine, một thanh niên 18 tuổi đã thiệt mạng do trúng đạn của lực lượng Israel tại làng Beitin, phía Đông Bắc Ramallah ở Bờ Tây.

Còn theo tuyên bố của quân đội Israel, binh sĩ đã nổ súng vào những kẻ ném bom xăng vào các phương tiện của Israel đang di chuyển trên một tuyến đường chính gần làng Beitin, tiêu diệt một tên và đang truy bắt những kẻ còn lại.

Kể từ khi cuộc xung đột Gaza nổ ra vào tháng 10-2023, bạo lực gần như diễn ra hàng ngày tại Bờ Tây, khu vực mà Israel chiếm đóng từ năm 1967.

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