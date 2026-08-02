Khủng hoảng di cư ở Ceuta: Thủ tướng Tây Ban Nha quy trách nhiệm cho các đường dây buôn người

(GLO)- Sau khi Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi, chứng kiến làn sóng người di cư từ Maroc vượt biên với quy mô chưa từng có trong những ngày qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã đến thị sát và đánh giá tình hình.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Ceuta, ông Sánchez khẳng định, chính phủ Tây Ban Nha sẽ huy động mọi nguồn lực cần thiết để nhanh chóng khôi phục trật tự, bảo đảm an ninh và ổn định tại thành phố này.

Ông nhấn mạnh việc hàng chục nghìn người vượt biên vào Ceuta là hành vi xâm phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha và cần phải bị lên án mạnh mẽ.

Ông Sánchez cho rằng, các đường dây buôn người đã lợi dụng một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, liên quan đến việc trả người vượt biên bằng đường biển, đồng thời phát tán những thông tin sai lệch trên mạng xã hội, khiến nhiều người đổ về Ceuta với kỳ vọng có thể ở lại Tây Ban Nha.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 50.000 người đã vào Ceuta trong đợt di cư này, trong khi hơn 48.300 người đã trở lại Maroc.

Chính quyền địa phương ước tính, số người vượt biên có thể lên tới khoảng 60.000. Nhà chức trách cũng cho hay, công tác xử lý hồ sơ và hồi hương đang được đẩy nhanh, với nhiều người di cư đã bắt đầu rời khỏi Ceuta.

Ủy ban tị nạn của Tây Ban Nha đã triệu tập cuộc họp khẩn nhằm thúc đẩy các thủ tục hồi hương và xử lý người nhập cảnh trái phép theo quy định.

Bên cạnh đó, Madrid hiện triển khai lắp đặt hệ thống phao nổi gần đê chắn sóng ở Ceuta, nhằm tạo rào cản vật lý để ngăn các vụ vượt biên bằng đường biển, đồng thời tiếp tục phối hợp với Maroc trong việc hồi hương người di cư và triệt phá các mạng lưới đưa người trái phép.

Liên quan đến vấn đề này, 22 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn của các Bộ trưởng Nội vụ, nhằm đánh giá tình hình tại Ceuta và xây dựng phản ứng phối hợp ở cấp độ toàn khối trước diễn biến mới của cuộc khủng hoảng di cư.

Liên quan phản ứng của EU, Thủ tướng Sánchez cho rằng, phần lớn thành viên đã bày tỏ đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, một số nước có phản ứng "thiếu cân xứng", khi thay vì thể hiện sự ủng hộ đối với một quốc gia thành viên đang đối mặt với khủng hoảng biên giới, lại đề xuất các biện pháp như tạm đình chỉ việc áp dụng Hiệp định Schengen đối với Tây Ban Nha.

Ceuta là thành phố tự trị của Tây Ban Nha giáp Maroc ở Bắc Phi. Cùng với Melilla, đây là hai cửa khẩu đường bộ duy nhất giữa EU và châu Phi. Đây được xem là một trong những điểm đến chính của người di cư và người xin tị nạn tìm cách vào châu Âu. Thành phố được bảo vệ bằng hệ thống hàng rào biên giới, thiết bị giám sát và lực lượng an ninh thường trực của Tây Ban Nha.