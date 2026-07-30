Mỹ tiến hành không kích Iran, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang

(GLO)- Ngày 30-7 (theo giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, đánh dấu đợt tấn công đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng chiến dịch không kích hôm 24-7.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa do Iran phóng nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại khu vực gia tăng trở lại sau vài ngày tạm lắng. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc không kích được bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 29-7 (theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 7 giờ sáng 30-7 theo giờ Việt Nam). Washington cho biết đây là động thái đáp trả sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Jordan và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông trước đó một ngày.

Trước khi chiến dịch được triển khai, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nước này, đồng thời khẳng định Washington vẫn hướng tới mục tiêu tìm kiếm một giải pháp hòa bình với Tehran.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công tại khu vực biên giới Piranshahr, giáp Iraq. Theo các hãng thông tấn của Iran, tên lửa rơi xuống một khu vực không có người ở và không gây thương vong.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, đồng thời khẳng định các hoạt động của lực lượng này sẽ tiếp tục nếu các mối đe dọa nhằm vào Iran chưa chấm dứt. Trước đó, quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn 5 tên lửa được phóng từ Iran.

Cùng thời điểm, xung đột cũng lan rộng sang nhiều khu vực khác trong Trung Đông. Mỹ và Saudi Arabia đã phối hợp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq sau các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út. Quân đội Mỹ cho biết các mục tiêu bị tấn công là những địa điểm hậu cần và kho vũ khí của lực lượng liên kết với Iran.

Liên minh Hashed al-Shaabi của Iraq thông báo các cuộc không kích khiến ít nhất 20 thành viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Một số quan chức của lực lượng này cho biết có cả các cố vấn Iran nằm trong số những người thiệt mạng. Chính phủ Iraq lên án các cuộc không kích, cho rằng đây là hành động vi phạm chủ quyền của nước này, đồng thời tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi hành động sử dụng lãnh thổ Iraq để đe dọa các quốc gia láng giềng.

Trên mặt trận khác, Israel cáo buộc lực lượng Hezbollah đã sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công một phương tiện của Israel tại Liban, coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, đến nay, Israel chưa tham gia đợt không kích mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran.

Trong lĩnh vực hàng hải, CENTCOM tiếp tục khẳng định Mỹ duy trì hoạt động bảo đảm tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz. Theo thông báo được đăng tải rạng sáng 30-7 (giờ Việt Nam), lực lượng này đang thực thi nghiêm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran và cho biết tính đến ngày 29-7 buộc 20 tàu thương mại phải đổi hướng, vô hiệu hóa 2 tàu và tiếp cận 2 tàu khác.

Trước đó, CENTCOM nhấn mạnh Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời bác bỏ tuyên bố của IRGC về quyền kiểm soát hoạt động lưu thông tại khu vực này. Theo phía Mỹ, các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ; kể từ đầu tháng 5, lực lượng CENTCOM đã hỗ trợ khoảng 1.000 tàu cùng khoảng 500 triệu thùng dầu thô lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Trong khi đó, Iran tuyên bố đã tấn công và chặn 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định nước này kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển dầu khí toàn cầu và có kế hoạch áp dụng phí đối với các tàu quá cảnh. Mỹ cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các tổ chức có liên quan đến IRGC với cáo buộc ép buộc các tàu thuyền hoạt động tại khu vực.

Diễn biến mới đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 29-7, trong khi các thị trường tài chính Mỹ chịu áp lực khi giới đầu tư đánh giá những tác động từ nguy cơ bất ổn kéo dài tại Trung Đông.