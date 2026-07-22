Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ngày 21-7, Kuwait, Bahrain và Jordan tiếp tục hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV từ Iran. Tại Kuwait, chính phủ nước này cho biết nhiều tên lửa đã đánh trúng một số nhà máy điện và cơ sở khử mặn nước biển trong đêm 20-7. Khoảng 90% nguồn nước sinh hoạt của Kuwait được cung cấp từ các nhà máy khử mặn, khiến các cuộc tấn công làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng thiết yếu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Kuwait đã triệu Đại sứ Iran sau vụ tàu chở dầu Kifan của nước này bị tấn công tại Eo biển Hormuz vào đêm 20-7, khiến một số người bị thương.

Tại Bahrain, nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và UAV tiếp tục xảy ra. Truyền thông nhà nước Iran cho biết các mục tiêu bao gồm một số cơ sở liên quan đến lực lượng Mỹ, trong đó có căn cứ không quân Sheikh Isa và hạ tầng của tập đoàn Amazon. Tuy nhiên, các thông tin này hiện chưa được xác minh độc lập.

Trên biển, Trung tâm điều hành thương mại hàng hải của Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman, buộc toàn bộ thủy thủ đoàn phải rời tàu. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này cùng hai vụ tấn công tàu khác trước đó.

Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) cho biết đã hoàn tất đêm không kích thứ 11 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Các đợt tấn công mới nhất nhằm vào nhà chứa máy bay, kho lưu trữ UAV cùng các trung tâm chỉ huy quân sự, bệ phóng tên lửa, năng lực hải quân và hệ thống phòng không của Iran.

Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc cũng đang xây dựng các phương án tác chiến trên bộ với quy mô hạn chế nếu được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn, song Nhà Trắng khẳng định chưa có quyết định cuối cùng.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và tuyên bố Washington hiện không có ý định nối lại các cuộc gặp với Tehran cho đến khi Iran đưa ra những đề xuất mang tính thực chất. Ông cũng để ngỏ khả năng mở rộng các cuộc tấn công tới khu vực gần một cơ sở làm giàu urani quan trọng của Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akrami-Nia, tuyên bố nước này sẽ không để lực lượng Mỹ chiếm giữ lãnh thổ, thậm chí sẵn sàng tấn công chính lãnh thổ của mình nếu kịch bản đó xảy ra.

Một số chính trị gia Iran cũng cảnh báo Tehran có thể mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào lợi ích và căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu Washington tiến hành chiến dịch trên bộ hoặc kiểm soát các khu vực chiến lược của Iran.

Theo các đánh giá tình báo được truyền thông Mỹ dẫn lại, dù các đợt không kích liên tiếp gây sức ép đáng kể, chúng khó có khả năng làm thay đổi lập trường của Tehran trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân cũng như vấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn được thúc đẩy. Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã đến Pakistan, gặp Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng Tham mưu trưởng Asim Munir để trao đổi về các sáng kiến hòa giải. Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian, kêu gọi các bên kiềm chế và nối lại đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực.