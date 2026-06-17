Tin thế giới sáng 17-6: Mỹ và Iran có thể khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân trong tuần này

(GLO)- Ukraine nêu đề xuất mới về cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga; Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo du thuyền Anh ở eo biển Manche; Mỹ và Iran có thể khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân trong tuần này... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-5.

Ukraine nêu đề xuất mới về cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16-6 đề xuất tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một quốc gia trung lập, thay vì đến Moscow theo đề xuất của Điện Kremlin.

Theo ông Zelensky, nơi diễn ra cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga có thể là Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận ông Putin "không ủng hộ ý tưởng này".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp G7 ở Pháp. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về thời điểm có thể nối lại các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian với Nga, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc tổ chức các cuộc thảo luận như vậy rất khó khăn. Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn tận dụng cơ hội của Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp để gặp gỡ Tổng thống Putin, nhưng Nga không cùng quan điểm này.

Tổng thống Zelensky tiết lộ việc ông đã đề xuất với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tổ chức một cuộc gặp với phía Nga tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng phía Nga chưa phản hồi.

Trước đó, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Mỹ.

Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo du thuyền Anh ở eo biển Manche

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tàu chiến Admiral Grigorovich của nước này đã bắn cảnh cáo gần một du thuyền của Anh đang di chuyển theo hướng nguy hiểm ở eo biển Manche.

Tàu Admiral Grigorovich. Ảnh: PA

Trưa 16-6, khi phát hiện du thuyền dân sự "Bright Future" đang di chuyển theo hướng nguy hiểm, có thể đưa nó đến gần tàu chiến, thủy thủ đoàn Nga đã cố gắng liên lạc với du thuyền bằng vô tuyến nhưng không thành công, rồi bắn pháo hiệu và hú còi nhưng không làm du thuyền làm thay đổi hướng đi. Khi du thuyền tiến đến gần tàu Admiral Grigorovich trong phạm vi 150m, chỉ huy tàu Nga quyết định bắn cảnh cáo bằng súng trường.

Sau đó, du thuyền treo cờ Anh ngay lập tức đổi hướng và rời xa tàu chiến Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, hành động của thủy thủ tàu Admiral Grigorovich đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc hàng hải quốc tế và họ đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn một sự cố.

Sự việc được báo chí Anh đưa tin trước, nhưng không đề cập đến việc du thuyền đang tiến về phía tàu chiến. Bộ Quốc phòng Anh không bình luận về cuộc chạm trán nhưng cho biết đang điều tra các báo cáo về một sự cố trên eo biển Manche.

Mỹ và Iran có thể khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân trong tuần này

Ngày 16-6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đã xác nhận lễ ký hiện được lên kế hoạch diễn ra tại Bürgenstock, địa điểm được Pakistan và Qatar, hai nước đóng vai trò trung gian hòa giải, cùng Mỹ và Iran đề xuất. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện về mặt ngoại giao và hậu cần cho cuộc gặp.

Việc Mỹ và Iran nhất trí ký kết bản ghi nhớ hòa bình đã tạo ra tín hiệu tích cực hiếm hoi sau nhiều tháng đối đầu quân sự căng thẳng. Ảnh: NDTV

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết: Ngay sau lễ ký, hai bên có thể sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện vào cuối tuần này. Theo ông, các cuộc thương lượng sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran và khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Theo các nguồn tin liên quan đến tiến trình đàm phán, Mỹ và Iran dự kiến sẽ có khoảng 60 ngày để thương lượng về các vấn đề còn tồn đọng sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết.

Kẻ đứng đầu đường dây buôn người sa lưới tại Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan ngày 16-6 công bố vừa bắt giữ một đối tượng công dân nước ngoài được cho là kẻ đứng đầu một đường dây buôn người.

Một sỹ quan cảnh sát thẩm vấn đối tượng tên Gao sau khi bị bắt tại một khách sạn ở quận Din Daeng, Bangkok. Ảnh chụp màn hình từ video của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan

Người đàn ông Trung Quốc 40 tuổi, được xác định là Gao, bị bắt bên ngoài phòng khách sạn của đối tượng trên đường Pracharat Bamphen 1, quận Din Daeng, Bangkok.

Các nhà chức trách cho biết nghi phạm được coi là mục tiêu ưu tiên cao của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc. Thị thực của đối tượng hiện đã bị thu hồi và người này sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn người quốc tế.

Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc về một mạng lưới tội phạm có tổ chức buôn người qua biên giới. Kể từ năm 2024, đường dây này được cho là đã đưa ít nhất 20 phụ nữ Myanmar vào Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện cho ít nhất 20 nam giới Trung Quốc đến Myanmar, để tham gia các hoạt động mai mối bất hợp pháp.

Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ một số nghi phạm. Tuy nhiên, đối tượng trên được xem là nhân vật chủ chốt trong tổ chức, đã trốn khỏi Trung Quốc và tị nạn ở Thái Lan.