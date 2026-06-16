Tin thế giới tối 16-6: Tổng thống Mỹ, Pháp và Ukraine gặp nhau bên lề Hội nghị G7

(GLO)- Tổng thống Mỹ, Pháp và Ukraine gặp nhau bên lề Hội nghị G7; Tổng thống Nga ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia; Iran cảnh báo Israel trước thềm ký thỏa thuận với Mỹ; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 16-6.

Tổng thống Mỹ, Pháp và Ukraine gặp nhau bên lề Hội nghị G7

Hôm nay (16-6), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.

Tổng thống Mỹ, Pháp, Ukraine trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: Pool

Tờ Kyiv Independent cho biết, cuộc họp kéo dài khoảng 30 phút đánh dấu lần gặp đầu tiên giữa ông Zelensky và ông Trump sau hơn 4 tháng. Ba nhà lãnh đạo sau đó đã tham gia một phiên làm việc chung với các nhà lãnh đạo G7 khác, trong đó cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là chủ đề thảo luận chính.

Ông Zelensky tiết lộ, các đối tác G7 đã nhất trí hỗ trợ phòng không cho Ukraine và sẽ nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine. Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông đã trực tiếp nêu vấn đề với Tổng thống Mỹ, bày tỏ hy vọng Ukraine có thể nhận được giấy phép sản xuất các hệ thống và tên lửa phòng không cần thiết.

Ông Trump cho biết sẽ gặp người đồng cấp Ukraine vào cuối ngày 16-6 và kêu gọi Nga đồng ý một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia

Ngày 16-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa IX vào ngày 20-9.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử Duma Quốc gia Nga ở Moscow. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sắc lệnh nêu rõ: “Cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ mới của Duma Quốc gia thuộc Quốc hội Liên bang Nga được ấn định vào ngày 20-9. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công bố chính thức.”

Ngoài cuộc bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia, dự kiến sẽ có hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau diễn ra trong cùng ngày để bầu ra khoảng 20.700 vị trí trong các cơ quan lập pháp và người đứng đầu các địa phương.

Iran cảnh báo Israel trước thềm ký thỏa thuận với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16-6 tuyên bố Tehran sẽ coi bất kể cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào Liban là hành động vi phạm bản ghi nhớ dự kiến được ký kết giữa Iran và Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 19-6.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo giới. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài ở Tehran, ông Araghchi nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, là nội dung quan trọng nhất của bản ghi nhớ mà Iran và Mỹ dự kiến ký kết.

“Tuyên bố về việc chấm dứt ngay lập tức và hoàn toàn các hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, là điểm quan trọng nhất của bản ghi nhớ”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh. “Theo quan điểm của chúng tôi, bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Israel nhằm vào Liban đều sẽ là hành vi vi phạm bản ghi nhớ”.

Trước đó, các quan chức Mỹ, Iran và Pakistan - quốc gia đóng vai trò trung gian trong tiến trình đàm phán - xác nhận Washington và Tehran đã đạt được thỏa thuận. Văn kiện này dự kiến được ký tại Geneva vào ngày 19-6.

Thái Lan ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy lớn trên tuyến sông Mekong

Lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết đã thu giữ hơn 6 triệu viên ma túy tổng hợp tại khu vực ven sông Mekong, thuộc tỉnh Chiang Rai ở miền Bắc nước này.

Lực lượng cảnh sát Thái Lan thu giữ hơn 6 triệu viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Thai Enquirer

Tối 15-6, lực lượng chức năng nhận được tin báo về khả năng có các đối tượng tìm cách vận chuyển ma túy vào lãnh thổ Thái Lan qua khu vực ven sông Mekong thuộc huyện Wiang Kaen, tỉnh Chiang Rai. Ngay sau đó, lực lượng tuần tra đã triển khai mật phục tại khu vực nghi vấn. Các binh sĩ phát hiện một chiếc thuyền di chuyển từ phía bên kia sông Mekong sang bờ Thái Lan. Sau khi cập bờ, các đối tượng trên thuyền đã chuyển một số bao tải lên bờ rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy về phía bên kia biên giới.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 17 bao tải chứa ma túy loại 1 (yaba) mang ký hiệu Y1 với tổng số khoảng 6 triệu viên. Toàn bộ số ma túy trên đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.