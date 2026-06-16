Tin thế giới sáng 16-6: Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết

(GLO)- Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết; Israel tuyên bố không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp thỏa thuận mới; Anh tuyên bố siết chặt biện pháp trừng phạt Nga... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-6.

Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi thỏa thuận được ký kết

Quân đội Mỹ cho biết, lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran dự kiến được ký kết vào ngày 19-6.

Trong thông báo gửi tới các đơn vị liên quan, quân đội Mỹ nêu rõ: “Lệnh phong tỏa quân sự đối với các cảng của Iran vẫn đang được áp dụng, hạn chế toàn bộ hoạt động giao thông đường biển ra vào các cảng này”.

Tàu thương mại chờ đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ cũng cảnh báo các tàu thuyền không được tìm cách tiếp cận hoặc vượt qua khu vực phong tỏa cho đến khi có chỉ thị chính thức mới.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lần đầu tiên xác nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 19-6.

Đây được xem là xác nhận chính thức đầu tiên từ phía Iran về kế hoạch ký kết thỏa thuận sau những ngày xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán giữa hai nước.

Cùng ngày 16-6, Mỹ đã đề xuất cho Iran tiếp cận một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD trong khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ giữa hai nước, với điều kiện Tehran thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất.

Israel tuyên bố không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp thỏa thuận mới

Sau khi các quan chức Israel đưa ra tuyên bố về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng đã lên tiếng, thừa nhận rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm trong các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15-6, ông Netanyahu hầu như không đề cập trực tiếp đến nội dung thỏa thuận giữa Washington và Tehran, thay vào đó tập trung nhấn mạnh những gì ông gọi là các thành tựu quân sự của Israel trong các chiến dịch chống Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran tại Trung Đông.

"Dù có thỏa thuận hay không, Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân – không phải hôm nay và cũng không phải ngày mai. Chừng nào tôi còn là Thủ tướng Israel, điều đó sẽ không xảy ra", ông Netanyahu khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu với Iran vẫn chưa kết thúc và Israel cần tiếp tục duy trì sự cảnh giác.

Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh bất chấp tín hiệu hòa giải từ Mỹ-Iran

Israel và Hezbollah tiếp tục các cuộc giao tranh trong ngày 15-6, khi cả quân đội Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban đều xác nhận đã xảy ra các cuộc tấn công tại khu vực miền nam Liban.

Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công Liban. Ảnh: AP

Trong thông điệp đăng trên Telegram, Hezbollah cho biết đã sử dụng máy bay không người lái, bệ phóng tên lửa và pháo binh để tấn công xe tăng cùng các phương tiện quân sự của Israel. Nhóm này khẳng định các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra.

Còn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Hezbollah đã phóng một tên lửa chống tăng và nhiều quả đạn cối nhằm vào các binh sĩ Israel đang hoạt động ở miền nam Liban. Theo IDF, vụ tấn công không gây thương vong cho lực lượng Israel.

Quân đội Israel cũng cho biết không quân nước này đã tiến hành 4 đợt không kích "chính xác" nhằm vào các tay súng Hezbollah trong ngày 15-6.

Anh sẽ siết chặt biện pháp trừng phạt Nga

Ngày 15-6, trước thềm phiên họp về xung đột Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra ở Évian (Pháp), Thủ tướng Anh Keir Starmer đã công bố gói hỗ trợ năng lượng quan trọng cho Kiev, đồng thời tuyên bố gia tăng áp lực kinh tế đối với Nga.

Quân đội Anh bắt giữ tàu chở dầu Smyrtos, được cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, hôm 14-6. Nhiều tàu chở dầu bí mật khác của Nga cũng sẽ bị nhắm mục tiêu như một phần của lệnh trừng phạt từ phía Anh. Ảnh: PA

Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh Chính phủ nước này sẽ cấp khoản tài trợ xuất khẩu trị giá 210 triệu bảng Anh (khoảng 281 triệu USD) để hỗ trợ công ty Urenco của Anh cung cấp uranium làm giàu cho Energoatom, tập đoàn sản xuất điện hạt nhân của Ukraine. Ông Starmer cho biết động thái này nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho Kiev trong những mùa đông sắp tới.

Bên cạnh gói hỗ trợ năng lượng, London cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Cụ thể, Anh sẽ tập trung vào việc triệt hạ "hạm đội bóng tối" của Nga, đồng thời đánh sập mạng lưới tài chính của các tổ chức và cá nhân giúp Moscow lách các lệnh cấm vận trước đây.

Máy bay ném bom của Mỹ rơi, 8 người thiệt mạng

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã gặp nạn khi cất cánh từ căn cứ Edwards ở bang California, 8 người trên máy bay khó lòng sống sót, theo thông báo của giới chức Mỹ.

"Máy bay ném bom chiến lược B-52 chở theo 8 người để thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm thường kỳ bị rơi sau khi cất cánh lúc 11h20 ngày 15/6 (1h20 hôm nay giờ Hà Nội). Dấu hiệu sơ bộ cho thấy không ai có thể sống sót. Lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm và kiểm đếm nhân sự", Không đoàn Thử nghiệm số 412 thuộc không quân Mỹ cho biết.

Hình ảnh được cho là hiện trường vụ rơi oanh tạc cơ B-52 ở căn cứ Edwards hôm 15-6. Ảnh: Air Force Amn

Video do Fox News ghi lại cho thấy vệt cháy đen khổng lồ trên mặt đất ở hiện trường. Không có mảnh vỡ nào đủ lớn để nhận diện, cho thấy máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đại tá James Hayes, phó chỉ huy Không đoàn 412, cho biết chiếc B-52H gặp nạn khi phục vụ dự án hiện đại hóa radar. Ông nói rằng không quân Mỹ chưa xác định được nguyên nhân tai nạn, có thể mất tới 6 tháng cùng nhiều cuộc điều tra để tìm ra câu trả lời.