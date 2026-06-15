Tin thế giới sáng 15-6: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, khôi phục eo biển Hormuz

(GLO)- Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, khôi phục eo biển Hormuz; Giá dầu thế giới lao dốc; Nga không kích từ nhiều hướng, nổ lớn rung chuyển Kiev; Mỹ: Rơi máy bay chở người nhảy dù ở bang Missouri, 12 nạn nhân thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-6.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, khôi phục eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 14-6 đồng loạt tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình, mở đường cho việc chấm dứt xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua và từng bước khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay trước thời hạn chót mà Tổng thống Donald Trump đặt ra. Ảnh minh họa

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã hoàn tất một thỏa thuận hòa bình sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận với Iran đã hoàn tất và cho phép mở lại eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải quốc tế, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.

Sáng 15-6-2026, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự giữa hai nước. Một lễ ký kết chính thức được lên lịch diễn ra vào ngày 19-6 tại Thụy Sĩ. Ảnh chụp màn hình

Cùng thời điểm, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa bình, bao gồm việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận, trong đó có Lebanon. Theo ông Sharif, lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 20-6, trong khi các cuộc thảo luận về triển khai thỏa thuận sẽ tiếp tục được tiến hành trong những ngày tới.

Truyền thông nhà nước Iran cũng dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết bản ghi nhớ đã hoàn tất và việc chấm dứt phong tỏa hải quân bắt đầu từ tối 15-6.

Hiện các điều khoản cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố. Tuy nhiên, đây được xem là bước đột phá lớn nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2 vừa qua.

Giá dầu thế giới lao dốc

Giá dầu Brent và WTI đã đồng loạt giảm mạnh khi thị trường gia tăng kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu thế giới giảm mạnh khi thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận hòa bình, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Ảnh minh họa

Theo dữ liệu thị trường quốc tế, vào sáng 15-6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 3,58 USD/thùng, tương đương 4,1%, xuống còn 83,75 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI giảm mạnh hơn 4,09 USD/thùng, tương đương 4,82%, xuống còn 80,79 USD/thùng.

Đây là một trong những tuần giảm mạnh nhất của thị trường dầu mỏ kể từ đầu quý II, khi giới đầu tư ngày càng tin tưởng vào khả năng Mỹ và Iran sẽ đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua tại Trung Đông.

Ông John Kilduff, đối tác của Again Capital nhận định, thông tin Iran xác nhận đã có một bản ghi nhớ với Mỹ là yếu tố chính khiến giá dầu lao dốc trong những phiên gần đây.

Nga không kích từ nhiều hướng, nổ lớn rung chuyển Kiev

Quan chức Ukraine cho biết, Nga tiếp tục phát động một đợt tấn công quy mô lớn khác vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm 14-6, rạng sáng 15-6, bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV).

Đám cháy bốc lên từ mái của một nhà thờ ở Kiev, tối 14-6. Ảnh: kyivindependent

Theo các quan chức Ukraine, một số tòa nhà chung cư nhiều tầng ở thủ đô Kiev đã bị trúng đạn.

Không quân Ukraine cho biết máy bay không người lái của Nga tấn công Kiev từ nhiều hướng khác nhau, đồng thời tiếp tục cảnh báo về nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa.

Cảnh báo tên lửa đạn đạo cũng được ban hành tại hầu hết khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine trong đêm. Trong khi đó, cảnh báo không kích được kích hoạt ở các khu vực miền trung và miền đông Ukraine.

Vào rạng sáng 15-6, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên một số quận của thành phố. Tình trạng mất điện cũng được báo cáo ở nhiều khu phố của thủ đô Ukraine.

Theo Thị trưởng Klitschko, một số nhà cửa và xe cộ đã bốc cháy sau khi bị trúng mảnh vỡ máy bay không người lái của Nga.

Mỹ: Rơi máy bay chở người nhảy dù ở bang Missouri, 12 nạn nhân thiệt mạng

1 chiếc máy bay chở người nhảy dù đã gặp nạn trong ngày 14-6 tại bang Missouri, miền Trung nước Mỹ, khiến 12 nạn nhân trên khoang thiệt mạng.

Ông Dennis Jacobs - Giám đốc Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp Hạt Bates - cho biết vụ tai nạn xảy ra gần Sân bay Butler Memorial, cách thành phố Kansas khoảng 95 km về phía Nam.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay gần Sân bay Butler Memorial ở Butler, bang Missouri (Mỹ) ngày 14-6-2026. Ảnh: AP

Truyền thông địa phương đưa tin chiếc máy bay tư nhân, chở 11 người nhảy dù và 1 phi công, đã quay trở lại sân bay sau khi cất cánh vào khoảng 11h30 giờ địa phương và rơi xuống khu vực gần đường cao tốc, khiến chính quyền phải phong tỏa tuyến đường này.

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng Hạt Bates - ông Chad Anderson - khẳng định nhà chức trách không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến khủng bố hay tội phạm trong vụ tai nạn.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ dẫn đầu cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Brazil: Va chạm trực thăng ở Rio de Janeiro, ít nhất 6 người thiệt mạng

Ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi 2 chiếc trực thăng đâm vào nhau ở khu vực phía Tây thành phố Rio de Janeiro, Brazil, rồi rơi xuống bãi đỗ xe của một đại lý ôtô điện, gây ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi ít nhất 20 chiếc xe hơi.

Xác của 1 trong 2 chiếc trực thăng trong vụ va chạm. Ảnh: AFP

Theo tuyên bố từ lực lượng cứu hỏa, các báo cáo ban đầu ghi nhận vụ va chạm xảy ra trên không trung, ở khu vực gần bãi biển Recreio dos Bandeirantes. “Sáu người thiệt mạng đã được xác nhận” và “tất cả đều là thành viên phi hành đoàn” trên 2 chiếc trực thăng xấu số.

Trung tá Fabio Contreiras - người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa địa phương - cho biết, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 1 chiếc trực thăng bốc cháy, với 5 người bên trong. Chiếc trực thăng thứ hai được tìm thấy cách đó khoảng 100m chỉ chở theo phi công, và nạn nhân cũng đã thiệt mạng.