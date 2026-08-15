Động đất 7,7 độ ngoài khơi Indonesia, 2 người thiệt mạng

(GLO)- Một trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngoài khơi đảo Flores (miền Đông Indonesia) vào sáng sớm 15-8, gây nhiều dư chấn và kích hoạt cảnh báo sóng thần, khiến ít nhất 2 người đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ kiểm tra một tòa nhà bị hư hại nặng tại cảng L. Say sau trận động đất ở Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, sáng 15-8. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc đảo Flores, cách thành phố Ende thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara khoảng 68 km về phía Tây Bắc và ở độ sâu khoảng 10 km.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) ghi nhận trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58, ở độ sâu khoảng 15 km. Sau trận động đất chính, khu vực tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn mạnh, trong đó có một trận có độ lớn 6,1.

BMKG đã phát cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực thuộc các tỉnh Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara, Nam Sulawesi và Đông Nam Sulawesi, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa bãi biển và bờ sông, di chuyển lên vùng đất cao.

Sóng thần cao khoảng 19-30 cm được ghi nhận tại một số địa điểm, nhưng cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Trung tâm cảnh báo sóng thần của Australia cũng xác định, trận động đất dưới đáy biển không gây nguy cơ sóng thần đối với đất liền, các đảo và vùng lãnh thổ của nước này.

Hàng trăm người tại Maumere và Nagekeo đã sơ tán lên khu vực cao hơn. Tại Nagekeo, khu vực gần tâm chấn nhất, người dân nhanh chóng di chuyển lên vùng cao sau khi nước biển rút xuống.

Động đất gây hư hại nhà ở và một số công trình công cộng trên đảo Flores. Tại một cảng ở Maumere, thành phố chính thuộc huyện Sikka, một phần tòa nhà bị sập.

Tại huyện Ende, một bệnh viện phải đưa bệnh nhân ra ngoài sau trận động đất do một số bức tường xuất hiện vết nứt.

Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia cho biết, số người thương vong và mức độ thiệt hại đối với các công trình sẽ được công bố chính thức, sau khi dữ liệu được xác nhận.

Indonesia thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương. Tháng 12-1992, một trận động đất có độ lớn 7 gây sóng thần tại Flores, khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng.