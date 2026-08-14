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Thế giới

Nổ tại cảng lớn nhất châu Âu, một người thiệt mạng, nhiều người bị thương

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Cảnh sát Hà Lan cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại cảng Rotterdam vào ngày 13.8, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ nổ tại Rotterdam cảng lớn nhất châu Âu, xảy ra vào cuối buổi sáng 13.8 và hiện trường vụ việc đã được phong tỏa để điều tra nguyên nhân. AP dẫn lời cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra tại một nhà máy lọc dầu và kho tiếp nhận nhiên liệu do công ty Gunvor Energy vận hành, nằm trong khu vực công nghiệp thuộc khuôn viên rộng lớn của cảng.

Bể chứa tại một cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu mỏ ở cảng Rotterdam bị hư hại sau một vụ nổ ngày 13.8. Ảnh: REUTERS
Bể chứa tại một cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu mỏ ở cảng Rotterdam bị hư hại sau một vụ nổ ngày 13.8. Ảnh: REUTERS

Các quan chức cho hay vụ nổ làm một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Đài truyền hình NOS của Hà Lan đưa tin rằng vụ nổ xảy ra khi một đội bảo trì đang làm việc trên một đoạn đường ống tại đây. Cảnh sát thông báo rằng hiện chưa thấy dấu hiệu của hành động phá hoại và toàn bộ khả năng đang được điều tra.

Cơ quan ứng phó khẩn cấp Rotterdam báo cáo tình trạng mất điện diện rộng tại cảng và cho biết một máy biến áp đã bốc cháy do nguyên nhân chưa được xác định. Nhiều công ty trong vùng đã phải tạm dừng hoạt động và sơ tán nhân viên.

Vài giờ sau đó, nguồn điện dần được khôi phục cho các công ty trong khu vực công nghiệp của cảng, nơi đặt trụ sở của nhiều công ty dầu khí. Cơ quan quản lý cảng xác nhận không có liên hệ nào giữa vụ nổ và đợt cúp điện, theo Reuters.

Vụ nổ làm một người thiệt mạng và nhiều người bị thương nhưng chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: REUTERS
Vụ nổ làm một người thiệt mạng và nhiều người bị thương nhưng chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: REUTERS

Rotterdam là cảng lớn nhất châu Âu, là nơi có nhiều nhà máy lọc dầu, cơ sở hóa dầu và khí tự nhiên hóa lỏng. Các tập đoàn năng lượng lớn như Shell, ExxonMobil, BP và Gunvor Energy đều hoạt động tại đây.

Gunvor thông báo đang hợp tác với cơ quan chức năng địa phương. Shell cho hay mọi hoạt động không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, ExxonMobil được cho là đã dừng mọi đơn vị tại nhà máy lọc dầu ở Rotterdam do vụ cúp điện. Cơ sở này có công suất 191.000 thùng/ngày. Sau đó, công ty cho biết sự cố mất điện đã được khắc phục và hoạt động tại nhà máy lọc dầu đã trở lại bình thường, song không xác nhận thông tin đã dừng mọi đơn vị hoạt động.

Theo Vi Trân (thanhnien.vn)

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