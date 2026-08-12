IRGC tuyên bố Mỹ không còn tàu chiến tại Vịnh Ba Tư, Iran nâng cấp năng lực tên lửa

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư đã giảm mạnh sau các cuộc xung đột gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt những bước tiến mới về công nghệ tên lửa, trong đó có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 11-8 dẫn lời người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, cho biết hiện không còn tàu chiến Mỹ nào tại Vịnh Ba Tư.

Theo ông, trong chiến tranh Iran - Iraq, Mỹ từng triển khai hơn 100 tàu chiến tại vùng biển này, trong khi trước khi “cuộc chiến Ramadan” bắt đầu ngày 28-2-2026, con số này dao động từ 30- 40 chiếc.

Theo Tướng Mohebbi, diễn biến trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày giữa Iran với Mỹ và Israel đã làm thay đổi cách thức Tehran đáp trả các cuộc tấn công.

Ông cho rằng, Iran đã chuyển hậu quả của xung đột tới các cơ sở và lợi ích liên quan trực tiếp đến đối phương, thay vì để phía bên kia có thể duy trì chiến sự mà không phải chịu sức ép tương ứng.

Cuộc xung đột bắt đầu ngày 28-2-2026 và kéo dài 40 ngày trước khi một lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 8-4.

Tướng Mohebbi cho biết, sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào mỏ khí South Pars và trung tâm năng lượng Asaluyeh, Iran đã sử dụng tên lửa tầm xa, có độ chính xác cao để đáp trả các cơ sở hạ tầng liên quan đến Mỹ, Israel và các đồng minh.

Người phát ngôn IRGC đồng thời cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran cũng có thể kéo theo nguy cơ đối với mạng lưới truyền tải năng lượng, vốn dài hàng trăm nghìn km, hàng nghìn nhà máy điện, các hệ thống của Mỹ và những nước khác, cũng như cơ sở hạ tầng toàn cầu kết nối Internet.

Reuters ngày 5-8 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Iran đã cảnh báo các nước trong khu vực về khả năng trả đũa nhằm vào cơ sở dầu mỏ và hạ tầng quan trọng nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới vào lãnh thổ Iran.

Theo Tướng Mohebbi, khả năng tiến hành hoạt động quân sự đồng thời trên nhiều mặt trận là một thành tố trong học thuyết của Mỹ.

Tuy nhiên, ông cho rằng, tình trạng suy giảm kho vũ khí có thể tạo thêm sức ép đối với Washington tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương, trong quan hệ đối đầu với Liên bang Nga và Trung Quốc, cũng như tại những địa bàn khác mà Mỹ xác định là có các mối đe dọa.

Iran nói tên lửa có khả năng điều chỉnh hướng bay

Trong một diễn biến liên quan, Tướng Mohebbi cho biết Iran đã đạt những tiến bộ mới về năng lực tên lửa đạn đạo, trong đó một số loại có thể thay đổi quỹ đạo sau khi được phóng nhằm đối phó với hệ thống phòng không.

Theo thông tin được hãng Fars dẫn ngày 10-8, công nghệ tên lửa của Iran đã phát triển theo hướng tăng khả năng dẫn đường trong quá trình bay.

Tướng Mohebbi cho biết, một số tên lửa không nhất thiết phải duy trì toàn bộ hành trình từ điểm phóng tới mục tiêu theo hướng bay được xác lập ban đầu mà có thể điều chỉnh đường bay để né tránh hệ thống phòng thủ.

Theo ông, khả năng điều chỉnh không chỉ liên quan đến quỹ đạo. Trong một số trường hợp, tên lửa dù đã được xác định mục tiêu trước khi phóng vẫn có thể được chuyển hướng trong quá trình bay để tấn công một mục tiêu khác.

Người phát ngôn IRGC nhận định, yếu tố công nghệ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại, với sự cạnh tranh không chỉ về vũ khí mà còn về năng lực khoa học và trí tuệ nhân tạo.

Cuối tháng 7, Tướng Mohebbi cho biết, Iran đã tận dụng thời gian ngừng bắn để mở rộng năng lực quốc phòng, đẩy nhanh tốc độ sản xuất tên lửa và nâng cao độ chính xác của loại vũ khí này.

Trong khi đó, các báo cáo được công bố gần đây đề cập đến việc Iran phát triển công nghệ nhằm tăng khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ hiện có, trong đó có đầu đạn tái nhập khí quyển có khả năng cơ động và hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối được cải tiến. Những công nghệ này được xem là có thể làm thay đổi quỹ đạo của tên lửa trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu.

Một cựu quan chức quốc phòng Mỹ am hiểu các đánh giá về mối đe dọa trong khu vực nhận định, khả năng điều chỉnh mục tiêu trong quá trình bay là bước phát triển đáng chú ý đối với năng lực tên lửa của Iran.

Theo quan chức này, việc 1 tên lửa có thể thay đổi mục tiêu sau khi phóng sẽ khiến lực lượng phòng thủ phải xử lý thêm các biến số khi xác định mức độ ưu tiên của từng mối đe dọa và phân bổ tên lửa đánh chặn.

Các nhà hoạch định quân sự từ lâu theo dõi chặt chẽ kho tên lửa của Iran, trong đó có nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Những tuyên bố mới của IRGC cho thấy, Tehran đang tập trung phát triển khả năng dẫn đường, cơ động và điều chỉnh mục tiêu nhằm nâng cao năng lực của lực lượng tên lửa.