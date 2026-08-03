Ông Trump tiết lộ lý do hủy kế hoạch không kích Iran để nối lại đàm phán

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-8 cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào chiều 3-8 (theo giờ Mỹ), sau khi Washington quyết định hủy kế hoạch tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Air Force One khi trở về Washington, ông Donald Trump xác nhận, 2 bên sẽ khởi động lại đối thoại, nhưng không tiết lộ địa điểm cũng như thành phần tham gia. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng, thỏa thuận có thể giúp tránh những hành động quân sự không cần thiết và giảm thiểu thương vong.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ vẫn duy trì khả năng sử dụng các biện pháp quân sự nếu cần thiết, nhưng ưu tiên hàng đầu hiện nay là tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán. Khi được hỏi liệu Washington có đặt ra thời hạn để Tehran đạt được thỏa thuận hay không, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Ông Trump cho biết, quyết định hủy kế hoạch không kích dự kiến diễn ra ngày 31-7 được đưa ra sau các cuộc trao đổi với Iran cùng Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán có thể mở đường cho một thỏa thuận về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz, đồng thời thúc đẩy tiến trình giải quyết những bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran kéo dài nhiều tháng, làm gia tăng bất ổn an ninh tại Trung Đông. Hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, bị gián đoạn đã góp phần đẩy giá năng lượng tăng cao và gây thêm áp lực đối với kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Iran cũng đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao. Ngoại trưởng Abbas Araqchi đã tiến hành các cuộc điện đàm với nhiều đối tác trong khu vực, trong khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin, Tehran đang hoàn tất trao đổi với Oman về một tuyến hàng hải thay thế. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, tiến trình này không liên quan đến vấn đề đóng hay mở Eo biển Hormuz.

Về phía Israel, nước này tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Bộ trưởng Năng lượng Eli Cohen tuyên bố, Israel sẽ hành động nếu nhận thấy Iran nối lại hoặc thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa, bất kể kết quả đàm phán giữa Washington và Tehran.

Thông tin về khả năng nối lại đối thoại đã tác động tích cực đến thị trường năng lượng, khi giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, do giới đầu tư kỳ vọng tiến trình ngoại giao có thể góp phần giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung.