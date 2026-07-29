Tin thế giới tối 29-7: Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

(GLO)- Ukraine tuyên bố tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga; Mỹ - Ả rập Xê út không kích Iraq; Nga truy tố người đồng sáng lập Telegram tội khủng bố, phát lệnh truy nã quốc tế... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-7.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố một nhà máy lọc dầu lớn và trung tâm hậu cần tại tỉnh Ryazan của Nga đã bị đánh trúng và bốc cháy trong đòn tập kích mới.

Khói đen bốc lên từ nơi được cho là nhà kho Wildberries ở tỉnh Ryazan, Nga ngày 29-7. Ảnh: Telegram/ Exilenova-Plus

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 29-7 cho biết đợt tập kích trong đêm đã đánh trúng nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km.

Nhà máy lọc dầu Ryazan thuộc sở hữu của tập đoàn Rosneft, chuyên sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay và các sản phẩm dầu mỏ khác. Cơ sở này có công suất khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm và chiếm khoảng 5% tổng sản lượng lọc dầu của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu cùng một trung tâm hậu cần tại tỉnh Ryazan. Ông Zelensky không nêu tên cụ thể, song các nguồn tin cho hay trung tâm hậu cần được nhắc tới là một kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries.

Mỹ - Ả rập Xê út không kích Iraq

Ít nhất 20 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đòn không kích kết hợp của liên quân Mỹ - Ả rập Xê út vào miền Bắc Iraq vào sáng 29-7.

Đây là lần đầu tiên liên quân Mỹ - Ả rập Xê út tập kích vào Iraq kể từ đầu xung đột. Chiến dịch được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Ả rập Xê út tố cáo các tay súng thân Iran ở Iraq ngày thứ 2 liên tiếp tấn công cơ sở dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh.

Tiêm kích F-35A Mỹ tại Trung Đông hôm 2-7. Ảnh: USAF

Lực lượng Huy động Quần chúng (PMF) ở Iraq trưa 29-7 xác nhận ít nhất 20 thành viên của nhóm đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong loạt cuộc không kích của liên quan Mỹ - Ả rập Xê út vào miền Bắc Iraq hồi sáng nay. Thông báo của PMF khẳng định 7 căn cứ của lực lượng này đã bị tập kích với hàng chục tòa nhà bị phá hủy.

Đây là lần đầu tên kể từ xung đột, liên quân Mỹ - Ả rập Xê út không kích vào các nhóm vũ trang tại Iraq. Chiến dịch được tiến hành sau khi Riyadh cáo buộc các tay súng thân Iran ở miền Bắc Iraq, trong 2 ngày liên tiếp vừa qua đã phóng UAV nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê út.

Nga truy tố người đồng sáng lập Telegram tội khủng bố, phát lệnh truy nã quốc tế

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29-7 thông báo đã truy tố đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov với cáo buộc “hỗ trợ hoạt động khủng bố”, đồng thời khởi động thủ tục phát lệnh truy nã quốc tế.

Nhà đồng sáng lập và CEO Telegram, Pavel Durov. Ảnh: Reuters

Theo Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Pavel Durov bị truy tố về tội hỗ trợ hoạt động khủng bố. FSB cho rằng ban điều hành Telegram đã không gỡ bỏ nhiều kênh, nhóm trò chuyện và chatbot bị phía Nga cáo buộc do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine cùng các tổ chức khủng bố và cực đoan sử dụng để chuẩn bị, điều phối các hoạt động phá hoại, khủng bố và lừa đảo trực tuyến tại Nga, mặc dù đã nhận được nhiều yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết từ năm 2022 đến nay, Nga đã ghi nhận khoảng 153.000 vụ phạm tội có sử dụng Telegram, trong đó có nhiều vụ khủng bố và phá hoại.

Pavel Durov, 41 tuổi, là đồng sáng lập mạng xã hội VKontakte, được ví như “Facebook của Nga”, trước khi cùng anh trai sáng lập Telegram vào năm 2013.

Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo điều tra vụ gian lận thi tuyển công chức

Các cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra vụ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương và sẽ xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại thủ đô Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ, cho biết cuộc điều tra đang được mở rộng để xác định thêm các cá nhân liên quan.

Cùng ngày, ông Anutin đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) Suchart Trakulkasemsuk về tiến độ điều tra. Một cuộc điều tra nội bộ do Phó Thủ tướng Pakorn Nilprapunt phụ trách dự kiến hoàn tất trong 2 - 3 ngày tới trước khi được tổng hợp với kết quả điều tra của các cơ quan liên quan.