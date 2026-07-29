Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Tin thế giới tối 29-7: Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC (Theo TTXVN, AFP, REUTERS)

(GLO)- Ukraine tuyên bố tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga; Mỹ - Ả rập Xê út không kích Iraq; Nga truy tố người đồng sáng lập Telegram tội khủng bố, phát lệnh truy nã quốc tế...  là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-7.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Quân đội Ukraine tuyên bố một nhà máy lọc dầu lớn và trung tâm hậu cần tại tỉnh Ryazan của Nga đã bị đánh trúng và bốc cháy trong đòn tập kích mới.

1000024386.jpg
Khói đen bốc lên từ nơi được cho là nhà kho Wildberries ở tỉnh Ryazan, Nga ngày 29-7. Ảnh: Telegram/ Exilenova-Plus

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 29-7 cho biết đợt tập kích trong đêm đã đánh trúng nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km.

Nhà máy lọc dầu Ryazan thuộc sở hữu của tập đoàn Rosneft, chuyên sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay và các sản phẩm dầu mỏ khác. Cơ sở này có công suất khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm và chiếm khoảng 5% tổng sản lượng lọc dầu của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày xác nhận lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu cùng một trung tâm hậu cần tại tỉnh Ryazan. Ông Zelensky không nêu tên cụ thể, song các nguồn tin cho hay trung tâm hậu cần được nhắc tới là một kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries.

Mỹ - Ả rập Xê út không kích Iraq

Ít nhất 20 người được báo cáo đã thiệt mạng trong đòn không kích kết hợp của liên quân Mỹ - Ả rập Xê út vào miền Bắc Iraq vào sáng 29-7.

Đây là lần đầu tiên liên quân Mỹ - Ả rập Xê út tập kích vào Iraq kể từ đầu xung đột. Chiến dịch được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Ả rập Xê út tố cáo các tay súng thân Iran ở Iraq ngày thứ 2 liên tiếp tấn công cơ sở dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh.

1000024377.jpg
Tiêm kích F-35A Mỹ tại Trung Đông hôm 2-7. Ảnh: USAF

Lực lượng Huy động Quần chúng (PMF) ở Iraq trưa 29-7 xác nhận ít nhất 20 thành viên của nhóm đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong loạt cuộc không kích của liên quan Mỹ - Ả rập Xê út vào miền Bắc Iraq hồi sáng nay. Thông báo của PMF khẳng định 7 căn cứ của lực lượng này đã bị tập kích với hàng chục tòa nhà bị phá hủy.

Đây là lần đầu tên kể từ xung đột, liên quân Mỹ - Ả rập Xê út không kích vào các nhóm vũ trang tại Iraq. Chiến dịch được tiến hành sau khi Riyadh cáo buộc các tay súng thân Iran ở miền Bắc Iraq, trong 2 ngày liên tiếp vừa qua đã phóng UAV nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả rập Xê út.

Nga truy tố người đồng sáng lập Telegram tội khủng bố, phát lệnh truy nã quốc tế

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29-7 thông báo đã truy tố đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov với cáo buộc “hỗ trợ hoạt động khủng bố”, đồng thời khởi động thủ tục phát lệnh truy nã quốc tế.

1000024378.jpg
Nhà đồng sáng lập và CEO Telegram, Pavel Durov. Ảnh: Reuters

Theo Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Pavel Durov bị truy tố về tội hỗ trợ hoạt động khủng bố. FSB cho rằng ban điều hành Telegram đã không gỡ bỏ nhiều kênh, nhóm trò chuyện và chatbot bị phía Nga cáo buộc do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine cùng các tổ chức khủng bố và cực đoan sử dụng để chuẩn bị, điều phối các hoạt động phá hoại, khủng bố và lừa đảo trực tuyến tại Nga, mặc dù đã nhận được nhiều yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết từ năm 2022 đến nay, Nga đã ghi nhận khoảng 153.000 vụ phạm tội có sử dụng Telegram, trong đó có nhiều vụ khủng bố và phá hoại.

Pavel Durov, 41 tuổi, là đồng sáng lập mạng xã hội VKontakte, được ví như “Facebook của Nga”, trước khi cùng anh trai sáng lập Telegram vào năm 2013.

Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo điều tra vụ gian lận thi tuyển công chức

Các cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra vụ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương và sẽ xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

1000024385.jpg
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại thủ đô Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ, cho biết cuộc điều tra đang được mở rộng để xác định thêm các cá nhân liên quan.

Cùng ngày, ông Anutin đã làm việc với Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) Suchart Trakulkasemsuk về tiến độ điều tra. Một cuộc điều tra nội bộ do Phó Thủ tướng Pakorn Nilprapunt phụ trách dự kiến hoàn tất trong 2 - 3 ngày tới trước khi được tổng hợp với kết quả điều tra của các cơ quan liên quan.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Tin thế giới tối 27-7: Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Thế giới

(GLO)- Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz; Tổng thống Zelensky lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng từ chối làm Phó Thủ tướng; Cháy lớn tại khu công nghiệp Israel; Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm án tù khổ sai... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-7. 

Tàu IRIS Dena của Iran trong một chuyến hải trình.

Biển Caspi thành điểm nóng chiến lược, kết nối xung đột Ukraine và căng thẳng Iran

Thế giới

(GLO)- Biển Caspi đang thu hút sự chú ý của quốc tế khi ngày càng trở thành không gian chiến lược gắn kết cuộc xung đột Nga-Ukraine với căng thẳng giữa Iran và Mỹ-Israel, sau hàng loạt diễn biến quân sự mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng phạm vi đối đầu tại khu vực Á - Âu.

Khói bốc lên từ một vị trí quân sự ở khu vực Al-Siyanah.

Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út, giao tranh tại Yemen leo thang

Thế giới

(GLO)- Tình hình tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út bên bờ Biển Đỏ, trong lúc liên quân do Riyadh hậu thuẫn và lực lượng chính phủ Yemen tăng cường không kích các mục tiêu của Houthi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Tin thế giới sáng 24-7: Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có; Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thẳng thừng từ chối làm Phó Thủ tướng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-7. 

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

Thế giới

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7. 

null