Nguy cơ Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ quân sự tại Syria

(GLO)- Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria gia tăng sau cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Syria, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hai đồng minh của Mỹ rơi vào đối đầu quân sự trực tiếp.

Ngày 18-8, Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack xác nhận, Israel tiến hành cuộc không kích căn cứ Abu al-Duhur, đồng thời cho rằng động thái này làm gia tăng căng thẳng và không có lợi cho ổn định khu vực.

Ông Barrack, đồng thời là Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo, Ankara không được thông báo trước về cuộc tấn công. Điều này có thể dẫn đến những đánh giá sai về tình hình, khiến Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hiện diện quân sự hoặc có phản ứng đối với Israel.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Sweida, miền Nam Syria ngày 15-7-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Washington đang thúc đẩy một cơ chế tránh xung đột giữa Israel, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố hoặc tính toán sai lầm dẫn tới đụng độ quân sự.

Căng thẳng xuất phát từ những khác biệt ngày càng rõ về lợi ích an ninh của Israel và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Syria chuẩn bị cho phép lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại một căn cứ không quân gần Aleppo, qua đó phá vỡ thỏa thuận duy trì hiện trạng về an ninh giữa Israel và Syria.

Israel nhiều lần cảnh báo rằng việc lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại căn cứ này sẽ đe dọa an ninh của Tel Aviv. Trong khi đó, ngày 19-8, Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc chuẩn bị đưa quân tới căn cứ ở Syria, đồng thời cho rằng lập luận của Israel là để biện minh cho các cuộc không kích xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria.

Abu al-Duhur nằm ở khu vực chiến lược giữa 3 tỉnh Idlib, Hama và Aleppo. Cơ sở này đã ngừng hoạt động từ năm 2012 và hiện được Bộ Quốc phòng Syria bảo vệ.

Theo thông tin từ phía Syria, máy bay Israel đã tiến hành 8 đợt tấn công vào đường băng của căn cứ, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng, nhưng không có thương vong.

Cuộc không kích diễn ra sau khi một phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tới Abu al-Duhur trong những ngày gần đây để đánh giá việc khôi phục hoạt động của căn cứ.

Israel lo ngại quá trình nâng cấp Abu al-Duhur có thể tạo điều kiện triển khai các hệ thống phòng không và thiết bị bay không người lái tiên tiến của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó hạn chế khả năng hoạt động của Không quân Israel trên bầu trời Syria.

Syria đang trở thành địa bàn mà lợi ích an ninh của Israel và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng có nguy cơ va chạm. Ankara có vai trò quan trọng đối với chính quyền mới tại Damascus, trong khi Israel tiếp tục tìm cách duy trì ưu thế trên không và khả năng tiến hành các hoạt động quân sự tại Syria.