Tin thế giới sáng 30-9: Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn ký cam kết kiểm soát AI

(GLO)- Rơi oanh tạc cơ chiến lược Nga, 6 quân nhân thiệt mạng; Thủ tướng Anh công bố các chương trình cải cách; Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn ký cam kết kiểm soát AI; Cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ tiếp tục leo thang;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-9.

Rơi oanh tạc cơ chiến lược Nga, 6 quân nhân thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-9 cho biết oanh tạc cơ Tu-95 rơi tại khu vực không có người ở trong tỉnh Amur ở vùng Viễn Đông. Máy bay không mang theo đạn dược vào thời điểm xảy ra tai nạn. 6 thành viên tổ bay thiệt mạng, một người sống sót sau vụ rơi và được đưa đi cấp cứu.

Phần đuôi chiếc Tu-95 rơi tại tỉnh Amur ngày 29-9. Ảnh: X/Clash Report

Các nguồn tin cho biết chiếc máy bay gặp nạn là phiên bản Tu-95MS. Nó được cho là rơi gần làng Krasnoyarovo, cách căn cứ không quân Ukrainka của Nga khoảng 30 km về phía bắc.

Giới chức Nga chưa công bố nguyên nhân tai nạn và cuộc điều tra đang được tiến hành. Một nguồn thạo tin cho rằng máy bay có thể đã hỏng 3 trong 4 động cơ, trong khi có thông tin cho rằng máy bay đã gặp sự cố nổ nhiên liệu trên khoang.

Đây là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến máy bay ném bom tầm xa Nga. Hồi tháng 6, một máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga rơi tại vùng Irkutsk khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tổ bay thời điểm đó đã kịp thoát khỏi máy bay.

Thủ tướng Anh công bố các chương trình cải cách

Ngày 29-9, tại đại hội thường niên của Công đảng, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị lãnh đạo đảng và định hình chương trình nghị sự cho kỳ tổng tuyển cử tới (sẽ diễn ra chậm nhất vào năm 2029).

Kéo dài hơn một giờ, bài phát biểu đặt ra hàng loạt vấn đề gai góc nhất của chính trường Anh, với thời điểm triển khai phần lớn lùi tới thập niên 2030.

Thủ tướng Anh Andy Burnham tại đại hội thường niên của Công đảng. Ảnh: AP

Đáng chú ý nhất, ông Burnham để ngỏ khả năng đưa ba "lằn ranh đỏ" của Công đảng về châu Âu ra xem xét lại tại kỳ bầu cử tới. Đó là cam kết không tái gia nhập thị trường chung, liên minh thuế quan hay Liên minh châu Âu (EU). Nói cách khác, ông để ngỏ cả khả năng Công đảng sẽ tranh cử với cam kết quay lại một liên minh thuế quan, thị trường chung, hay thậm chí là quay lại EU.

Thủ tướng Anh cho biết sẽ đưa ra "những phương án khác nhau" cho quan hệ tương lai với EU khi tiến gần tới hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào cuối năm 2026.

Song hành với hồ sơ châu Âu là cam kết lập "một dịch vụ chăm sóc quốc gia mới" sau kỳ bầu cử tới - chủ đề từng làm hỏng chiến dịch tranh cử năm 2017 của cựu Thủ tướng Bảo thủ Theresa May. Ông Burnham mô tả đây sẽ là dịch vụ miễn phí, "lấy con người làm trung tâm, chất lượng cao", ưu tiên chăm sóc người dân ngay tại nhà, nhằm giảm tải cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), với tầm vóc mà ông ví ngang sự ra đời của NHS năm 1948.

Mỹ và các tập đoàn công nghệ lớn ký cam kết kiểm soát AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 29-9 đã công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo, được ký với lãnh đạo 6 tập đoàn công nghệ hàng đầu. Văn bản thiết lập bốn lớp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hệ thống AI hoạt động ngoài dự kiến.

Thỏa thuận mang tên “Thỏa thuận Nhà Trắng về Siêu trí tuệ”, với nội dung là cam kết chung về trách nhiệm trong phát triển các hệ thống AI tiên tiến. Văn bản dài một trang được Tổng thống Donald Trump công bố sau bữa trưa về siêu trí tuệ tổ chức tại Phòng Đông của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận thiết lập bốn lớp kiểm soát. Trước hết, các công ty phải xây dựng hệ thống nội bộ để theo dõi năng lực và mức độ phù hợp của mô hình AI trong quá trình huấn luyện và triển khai, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh mạng, sinh học và hóa học.

Mỗi doanh nghiệp cũng phải thành lập một nhóm chuyên trách nội bộ để bảo đảm các biện pháp kiểm soát, giám sát và phát hiện rủi ro hoạt động đúng như thiết kế.

Lớp thứ ba là hoạt động đánh giá độc lập của kiểm toán viên hoặc tổ chức bên ngoài. Cuối cùng, các công ty phải chỉ định một ủy ban độc lập thuộc hội đồng quản trị để tiếp nhận báo cáo, giám sát việc thực hiện và yêu cầu khắc phục các vấn đề được phát hiện.

Thỏa thuận đánh dấu bước đi ban đầu của Nhà Trắng trước sức ép yêu cầu kiểm soát rủi ro AI. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng việc để các doanh nghiệp tự giám sát có thể chưa đủ để kiểm soát những nguy cơ ngày càng lớn của công nghệ này.

Cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ tiếp tục leo thang

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com”, mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Canada có nguy cơ xấu đi hơn nữa sau khi Mỹ tiến hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa Canada trị giá gần 1 tỷ USD vào sáng sớm ngày 29-9, bao gồm đồ uống có cồn, các sản phẩm từ sữa và xe máy.

Một số sản phẩm sữa của Canada nằm trong danh mục Mỹ cấm nhập khẩu lần này. Ảnh: CBC

Quy mô của lệnh cấm này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại hai chiều trị giá 880 tỷ USD mỗi năm giữa hai nước láng giềng ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nó đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Donald Trump thực hiện đối với đồng minh và đối tác thương mại lâu năm của Mỹ.

Ông Patrick Childress, luật sư chuyên về thương mại, thành viên cấp cao tại hãng luật Holland & Knight và là cựu quan chức thương mại Mỹ, cho rằng, lệnh cấm nhập khẩu này "chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho việc xoa dịu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada".

Ông Jacob Jensen, Giám đốc Chính sách Thương mại tại tổ chức tư vấn American Action Forum, cho rằng bước leo thang nữa trong cuộc chiến thương mại, có thể dẫn đến các biện pháp trả đũa tiếp theo từ phía Canada”.