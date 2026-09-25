Việt Nam - Canada xác lập 8 trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược

(GLO)- Việt Nam và Canada đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, xác lập 8 trụ cột hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, hạ tầng, công nghệ, năng lượng đến quốc phòng, an ninh, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Quyết định được đưa ra trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 24 - 25/9/2026 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney, hai nước ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ dựa trên 8 trụ cột.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Theo đó, hai nước sẽ tăng cường hợp tác song phương, khu vực và đa phương, đồng thời đẩy mạnh phối hợp tại Liên hợp quốc, APEC, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Cộng đồng Pháp ngữ và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trên nền tảng đó, thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế tiếp tục là lĩnh vực hợp tác quan trọng. Việt Nam và Canada nhất trí thúc đẩy đầu tư 2 chiều, mở rộng tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ, đồng thời ủng hộ sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada và tiếp tục triển khai CPTPP.

Hai nước cũng chú trọng tăng cường kết nối thông qua giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và phát triển hạ tầng, hướng tới xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, tự cường và đáng tin cậy, đồng thời mở rộng hợp tác về vận tải biển, hàng không và hạ tầng bền vững.

Việt Nam và Canada nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó tăng cường kết nối giữa các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững, Việt Nam và Canada nhất trí mở rộng hợp tác về năng lượng, năng lượng tái tạo và các công nghệ hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, đồng thời tăng cường phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

An ninh lương thực và nông nghiệp - thực phẩm là một lĩnh vực hợp tác khác được cả hai chú trọng. Việt Nam và Canada sẽ tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững và công nghệ nông nghiệp, đồng thời thiết lập Đối thoại Nông nghiệp Việt Nam - Canada nhằm thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực này.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hàng hải, 2 nước thống nhất tăng cường đối thoại quốc phòng, hợp tác an ninh mạng, hàng hải. Hai bên cũng tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Việt Nam và Canada nhất trí mở rộng hợp tác giáo dục đại học, nghiên cứu, đào tạo kỹ năng và trao đổi học thuật, nhất là trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, khoa học sự sống và chế tạo tiên tiến, cũng như thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa hai nước.