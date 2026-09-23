Tin thế giới sáng 23-9: Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga càng nhanh càng tốt

(GLO)- Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga càng nhanh càng tốt; Nga bao vây thành trì phòng thủ quan trọng của Ukraine ở Donbass; Tổng thống Trump thông báo tin tích cực về đàm phán Mỹ - Iran; Hàn Quốc đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-9.

Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga càng nhanh càng tốt

Ngày 22-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump bên lề Kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Phát biểu sau cuộc gặp, ông Zelensky bày tỏ mong muốn kết thúc xung đột với Nga trước mùa đông thông qua sự trợ giúp của Tổng thống Mỹ.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ chấm dứt xung đột. Và Tổng thống Trump sẽ giúp chúng ta chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta cần phải làm điều đó càng nhanh càng tốt, thậm chí là trước mùa đông", - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội đàm bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22-9. Ảnh: Getty

Ông Zelensky nhấn mạnh, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp 3 bên cùng với đại diện của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Ông Zelensky cũng tuyên bố, Ukraine sẵn sàng hướng tới một lệnh ngừng bắn với Nga trong lĩnh vực năng lượng với điều kiện Moscow cũng tuân thủ không tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Ông nói thêm, Ukraine cũng mong muốn một lệnh ngừng bắn hàng hải với Nga. Ông cho hay, Washington sẽ chuyển đề xuất của Ukraine tới Moscow.

Nga bao vây thành trì phòng thủ quan trọng của Ukraine ở Donbass

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22-9 tuyên bố, lực lượng nước này đã hoàn tất bao vây Dobropolye, mở hướng tiến về cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk do Ukraine kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga Cụm quân “Trung tâm” đã bao vây Dobropolye và đang tiến về khu định cư Aleksandrovka. Ảnh minh họa: Sputnik

Động thái này nằm trong chiến dịch rộng hơn của Nga nhằm tiến về khu vực đô thị Slavyansk-Kramatorsk, một chuỗi thành phố ở phía Tây Bắc Donetsk mà Moskva coi là tuyến phòng thủ kiên cố cuối cùng của Ukraine tại khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Dobropolye có thể tạo điều kiện để lực lượng Nga tiến về khu vực Slavyansk-Kramatorsk từ phía Tây Nam, đồng thời gây sức ép lên các tuyến tiếp tế và tăng viện của quân đội Ukraine.

Trong khi đó, phía Ukraine chưa xác nhận thành phố Dobropolye đã bị bao vây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 22-9 cho biết giao tranh diễn ra ác liệt trên hướng Pokrovsk, với 33 cuộc tấn công của Nga, trong đó có các mũi tiến công theo hướng Dobropolye.

Một đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu phương Đông (OSW) ngày 22-9 cũng cho rằng tình hình quanh Dobropolye đang diễn biến theo hướng có lợi cho Nga.

Tổng thống Trump thông báo tin tích cực về đàm phán Mỹ - Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đàm phán Mỹ-Iran đang có "động lực", có thể dẫn tới thỏa thuận và lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng đáng kể kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Anadolu cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp đa phương với các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Bài phát biểu của Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chủ yếu lặp lại những luận điểm đã được nêu trong bài phát biểu tranh cử của ông. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có một "cuộc gặp hiệu quả" với các bên trung gian tham gia những nỗ lực thúc đẩy tiếp xúc với Iran.

Ông cho biết: "Tôi nghĩ hiện có động lực rất lớn để họ đạt được một thỏa thuận. Đó là những gì chúng tôi đang nghe được từ tất cả mọi người", đồng thời nói rằng mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến phần lớn tập trung vào việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy.

Tổng thống Trump cũng đề cập tới cơ sở của Iran được biết đến với tên gọi "Núi Pickaxe", nói rằng Mỹ có thể tấn công địa điểm này nếu phát hiện hoạt động đáng kể tại đó.

Hàn Quốc đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị Mỹ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng nhất trí đóng băng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên để đóng băng chương trình hạt nhân. Ảnh: Reuters



Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng Mỹ có thể cân nhắc một thỏa thuận theo đó các biện pháp trừng phạt Triều Tiên được nới lỏng để đổi lấy cam kết ngừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

“Tôi cho rằng có giá trị đáng kể trong việc đánh đổi giữa các biện pháp trừng phạt - vốn không thực sự hiệu quả - và việc dừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân cũng như công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa”, New York Times dẫn lời ông Lee Jae Myung.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa sẽ không mang lại kết quả. Theo ông, một khi đạt được thỏa thuận đóng băng chương trình hạt nhân, các bên có thể từng bước xây dựng lòng tin thông qua những động thái khuyến khích và nhượng bộ lẫn nhau, qua đó tiến tới thuyết phục Triều Tiên cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.