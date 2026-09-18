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Thế giới

Trung Quốc lập vùng hạn chế bay rộng hơn 280.000 km² quanh Bắc Kinh

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, qdnd.vn, Reuters)

(GLO)- Trung Quốc sẽ thiết lập vùng hạn chế bay đặc biệt rộng hơn 280.000 km² quanh Bắc Kinh từ ngày 20-9, với phạm vi khoảng 600 km tính theo đường kính.

Theo thông báo, khu vực hạn chế bay có tâm tại Bắc Kinh, bao phủ thủ đô, Thiên Tân, phần lớn tỉnh Hà Bắc và một số khu vực thuộc Nội Mông, Sơn Tây, Sơn Đông, Liêu Ninh cùng vùng biển Bột Hải.

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Tòa tháp CITIC tại Bắc Kinh, Trung Quốc, với phần ngoại thất bị hư hại sau vụ máy bay đâm vào ngày 26-6-2026. Ảnh: REUTERS/Maxim Shemetov

Quy định áp dụng đối với vùng trời từ mặt đất lên độ cao không giới hạn. Các chuyến bay thương mại, một số chuyến bay dân sự được phê duyệt và các chuyến bay quân sự, hải quan, cảnh sát, cứu hỏa - cứu hộ được phép hoạt động.

Các chuyến bay được phép phải tuân thủ kế hoạch bay đã phê duyệt, duy trì liên lạc 2 chiều với kiểm soát không lưu và trang bị hệ thống nhận dạng, giám sát để cơ quan chức năng có thể theo dõi liên tục.

Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo thiết lập “vùng cấm bay thủ đô” từ ngày 20-9, nhằm tăng cường quản lý an ninh không phận, duy trì trật tự hoạt động hàng không và bảo vệ các mục tiêu quan trọng cũng như tính mạng, tài sản của người dân.

Động thái này được đưa ra vài tháng sau vụ 1 máy bay thể thao hạng nhẹ đâm vào tòa nhà CITIC Tower cao 108 tầng ở Bắc Kinh ngày 26-6, khiến phi công 66 tuổi thiệt mạng và 13 người dưới mặt đất bị thương.

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