Công bố tài liệu giải mật cảnh báo về nguy cơ al-Qaeda tấn công Mỹ trước 11-9

(GLO)- Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã giải mật 71 bản tin tình báo gửi lãnh đạo cấp cao Mỹ, cho thấy các cơ quan tình báo nước này liên tục cảnh báo về mối đe dọa từ Osama bin Laden và mạng lưới al-Qaeda trong những năm trước vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Bộ tài liệu được công bố vào ngày 11-9, nhân dịp tưởng niệm 25 năm vụ tấn công, gồm 101 trang.

Đây là đợt giải mật lớn nhất của cơ quan này đối với các bản tin tình báo hằng ngày của Tổng thống liên quan đến vụ 11-9.

Khói bố lên khi khủng bố al-Qaeda lao máy bay vào tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới. Ảnh: AFP

Các tài liệu có từ tháng 2-1998 đến ngày 12-9-2001, phản ánh quá trình các chuyên gia tình báo Mỹ đánh giá và cảnh báo về hoạt động của Osama bin Laden và al-Qaeda.

Theo đó, nguy cơ al-Qaeda tấn công Mỹ đã được đề cập trong nhiều năm. Một bản tin hồi tháng 6-1998 cảnh báo về các mục tiêu mà Osama bin Laden có thể nhắm đến, trong khi những tài liệu sau đó đề cập nguy cơ các cuộc tấn công xảy ra trên lãnh thổ Mỹ, sử dụng máy bay hoặc các loại vũ khí khác.

Tháng 12-1998, một bản tin cảnh báo, Osama bin Laden và các tay súng chuẩn bị các cuộc tấn công tại Mỹ, trong đó có khả năng cướp máy bay.

Các báo cáo trong những năm tiếp theo tiếp tục theo dõi năng lực và mạng lưới của Osama bin Laden.

Một số tài liệu đề cập việc al-Qaeda tìm cách phát triển khả năng sử dụng vũ khí hóa học, sinh học và phóng xạ, cũng như hoạt động của mạng lưới tại Mỹ và nhiều khu vực khác.

Đáng chú ý, chỉ hơn 1 tháng trước vụ tấn công, bản tin ngày 6-8-2001 đánh giá, Osama bin Laden quyết tâm tiến hành một cuộc tấn công tại Mỹ.

Tài liệu cho biết, các thành viên al-Qaeda đã cư trú hoặc di chuyển tới Mỹ trong nhiều năm và mạng lưới này vẫn duy trì khả năng hỗ trợ cho các hoạt động tấn công.

Các báo cáo tháng 8-2001 cũng đề cập những hoạt động đáng ngờ tại Mỹ, trong đó có việc theo dõi các tòa nhà liên bang ở New York.

Khi đó, FBI đang tiến hành khoảng 70 cuộc điều tra liên quan đến Osama bin Laden trên lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, các tài liệu được giải mật không cho thấy lãnh đạo Mỹ có đầy đủ thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm và phương thức của cuộc tấn công để có thể ngăn chặn thảm họa.

Theo CIA, việc giải mật nhằm công khai quá trình hình thành các đánh giá tình báo về al-Qaeda, cũng như những nỗ lực cảnh báo về âm mưu của Osama bin Laden, trong bối cảnh nguồn tin còn hạn chế và thông tin chưa đầy đủ.

Việc công bố tài liệu diễn ra cùng đợt với một số hồ sơ được Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ giải mật, trong đó có các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra vụ 11-9.