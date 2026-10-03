Hàn Quốc tái cơ cấu ngành công tố, phân tách quyền điều tra và truy tố

(GLO)- Ngày 2-10, Hàn Quốc chính thức vận hành Cơ quan Công tố và Cơ quan Điều tra tội phạm nghiêm trọng (SCIA), thay thế Viện Kiểm sát sau 78 năm hoạt động.

Đây là bước triển khai cải cách tư pháp dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung, nhằm phân tách chức năng điều tra và truy tố.

Theo mô hình mới, Cơ quan Công tố quyết định truy tố dựa trên kết quả điều tra của các cơ quan khác và thực hành quyền công tố tại tòa.

SCIA phụ trách điều tra các tội phạm nghiêm trọng, trong khi cảnh sát tiếp tục xử lý phần lớn các vụ án hình sự.

Biển hiệu của Cơ quan Công tố tái cấu trúc (bên trái) và Cơ quan Điều tra tội phạm nghiêm trọng vừa được thành lập. Ảnh: Yonhap

SCIA có thẩm quyền điều tra 7 nhóm tội phạm, gồm tham nhũng, kinh tế, mua sắm quốc phòng, ma túy, xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm mạng và hành vi làm sai lệch việc áp dụng pháp luật.

Cơ quan Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) tiếp tục đảm nhiệm điều tra và truy tố những vụ án thuộc thẩm quyền liên quan đến thẩm phán, công tố viên và quan chức cảnh sát cấp cao.

Về tổ chức, 42 đơn vị điều tra trực tiếp và điều tra phối hợp trong hệ thống công tố được bãi bỏ, tổ chức lại thành 29 đơn vị chuyên trách truy tố tội phạm nghiêm trọng.

Cơ quan Công tố cũng thành lập đơn vị xem xét các quyết định không chuyển hồ sơ truy tố có dấu hiệu trái pháp luật hoặc chưa thỏa đáng, đồng thời yêu cầu điều tra lại khi cần thiết.

Việc cải tổ diễn ra trong bối cảnh cơ quan công tố cũ bị chỉ trích vì tập trung quyền lực khi đồng thời nắm quyền điều tra và truy tố.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng có những lo ngại về khả năng kiểm soát hoạt động điều tra của cảnh sát khi công tố viên không còn quyền trực tiếp điều tra bổ sung.