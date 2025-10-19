Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh gỡ bỏ quảng cáo việc làm lừa đảo ở Đông Nam Á

(GLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa ra lệnh áp dụng biện pháp khẩn cấp để gỡ bỏ các quảng cáo trực tuyến tại Hàn Quốc mời gọi người dân nước này đến với các cơ hội việc làm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn Quốc đang gia tăng. Đồng thời, lo ngại việc tăng cường giám sát tại Campuchia có thể thúc đẩy các mạng lưới tội phạm chuyển hướng hoạt động tuyển dụng sang các quốc gia Đông Nam Á khác.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, ông Lee Kyu Yeon-Thư ký cấp cao phụ trách truyền thông của Tổng thống Hàn Quốc-cho biết: "Mục tiêu của biện pháp này là ngăn chặn người dân vô tội bị dụ dỗ bởi các lời mời chào việc làm hấp dẫn nhưng thực chất là bẫy buôn người và cưỡng bức lao động”.

Theo chỉ thị của Tổng thống Lee Jae Myung, các cơ quan kiểm duyệt truyền thông và phát thanh truyền hình nước này cùng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, phải nhanh chóng xóa các bài đăng trực tuyến quảng cáo việc làm giả mạo với mức lương cao tại các nước Đông Nam Á.

Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động và Cảnh sát Quốc gia nhằm điều phối toàn bộ chiến dịch.

Cảnh sát và cơ quan truyền thông Hàn Quốc được yêu cầu rà soát, xóa các bài đăng tuyển dụng giả mạo. Nhóm công nghệ gồm Kakao, Naver và Google sẽ hỗ trợ phát hiện, xử lý nội dung đáng ngờ.

Tổng thống Lee Jae Myung coi đây là vấn đề an ninh quốc gia và nhân đạo nghiêm trọng. Chính phủ sẽ hành động ở tất cả các giai đoạn, từ ngăn chặn, giải cứu, điều tra đến truy tố, để bảo vệ công dân Hàn Quốc và chấm dứt tình trạng bóc lột trong các mạng lưới tội phạm quốc tế.