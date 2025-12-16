Tin thế giới sáng 16-12: Ukraine tập kích trúng tàu ngầm Nga

(GLO)- Tổng thống Trump: Nga-Ukraine đang ở rất gần thỏa thuận chấm dứt xung đột; Ukraine tập kích trúng tàu ngầm Nga; Australia công bố danh tính nghi phạm xả súng ở bãi biển Bondi; Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới; ...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-12.

Tổng thống Trump: Nga-Ukraine đang ở rất gần thỏa thuận chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-12 cho biết, thoả thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đang gần hơn bao giờ hết sau khi nhận được báo cáo về tiến triển của các cuộc gặp tại Berlin.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông đã nhận được báo cáo từ các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner từ Berlin. Các quan chức Mỹ đã có các cuộc đàm phán tốt đẹp với phía Nga, đồng thời bày tỏ tin tưởng, thoả thuận hoà bình đang gần hơn bao giờ hết.

Phái đoàn Ukraine và Mỹ tại cuộc gặp ở Berlin, Đức ngày 14-12-2025. Ảnh: Reuters

Các nhà đàm phán Mỹ, châu Âu và Ukraine đã có 2 ngày làm việc tại Berlin, Đức, để thảo luận về kế hoạch hoà bình do Washington soạn thảo. Theo thông tin truyền thông công bố, Ukraine nhiều khả năng sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh giống như điều 5 NATO. Tuy nhiên, điều kiện mà Mỹ đưa ra là Kiev phải đồng ý rút quân khỏi khu vực Donetsk.

Các quan chức của Mỹ cũng khẳng định, thoả thuận hoà bình đã đạt được 90% đồng thuận từ các bên, song vấn đề nhạy cảm nhất là lãnh thổ thì vẫn phải tiếp tục làm việc. Các cuộc thảo luận về tương lai của Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này tại Mỹ.

Ukraine tập kích trúng tàu ngầm Nga

Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã dùng xuồng tự sát đánh trúng một tàu ngầm Nga neo đậu ở Novorossiysk, khiến nó bị hư hại nặng.

"Chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt, thiết lập 'cạm bẫy' trên biển tại cảng Novorossiysk. Lần đầu tiên trong lịch sử, USV Sea Baby đã đánh trúng một tàu ngầm Nga, khiến nó hư hại nặng và bị loại khỏi biên chế", Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo ngày 15-12.

SBU đăng tải video tàu ngầm Nga ở Novorossiysk bị tập kích . Video: SBU

SBU cho biết chiến dịch do một đơn vị phản gián của cơ quan này phối hợp với hải quân Ukraine thực hiện, nhưng không nêu rõ sự việc xảy ra khi nào. Tàu ngầm Nga bị đánh trúng thuộc Đề án 636.3 lớp Varshavyanka, còn gọi là lớp Kilo, có khả năng mang 4 tên lửa hành trình Kalibr.

Quân đội Nga chưa lên tiếng về thông tin. Novorossiysk là cửa ngõ hải quân quan trọng của Moskva trên Biển Đen, sau các đợt tập kích của Ukraine buộc các tàu Nga phải rút khỏi bán đảo Crimea.

Australia công bố danh tính nghi phạm vụ xả súng ở bãi biển Bondi

Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Australia cho biết, hai nghi phạm xả súng tại sự kiện mừng lễ Hanukkah ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, được xác định là hai cha con: Sajid Akram và Naveed Akram.

Hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng tại bãi biển Bondi khiến 15 người thiệt mạng. Ảnh: NDTV

Báo cáo cho biết Sajid Akram (50 tuổi) và Naveed Akram (24 tuổi) bị cáo buộc đứng trên một cây cầu vượt gần khu vực diễn ra sự kiện, hô lớn “Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại) và nổ súng vào đám đông, khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.

Theo báo cáo, Sajid Akram được cho là đang tiến lại gần khu vực tổ chức lễ Hanukkah thì bị một người qua đường ngăn cản.

Giới chức Australia cho biết, Sajid Akram đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, trong khi Naveed Akram bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke cho biết Naveed Akram là công dân Australia, sinh ra tại Australia; còn người cha - Sajid Akram đến nước này năm 1998 theo diện visa du học.

Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay và đang đẩy mạnh giai đoạn tiếp sau, song song với việc triển khai kết quả của giai đoạn 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Hàn Quốc có tên gọi Cheongung II, được nâng cấp trên cơ sở của Cheongung I - một hệ thống đánh chặn tên lửa đã được triển khai từ năm 2016.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung đất đối không Cheongung của Hàn Quốc được nâng cấp từ tháng 7-2025. Ảnh: Reuters

Nếu như Cheongung I bao gồm các tên lửa có thể bắn hạ các vật thể bay ở độ cao 40km, thì Cheongung II có khả năng đánh chặn các tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, và vật thể bay của đối phương ở độ cao 15km, với tầm bắn khoảng 40km. Đặc biệt, Cheongung II được trang bị loại ra-đa đa năng và các tên lửa nghênh kích thế hệ mới.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cho triển khai Cheongung II từ tháng 7/2025 và sẽ cho vận hành toàn bộ hệ thống này từ năm 2027. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đã ký kết một hợp đồng nghiên cứu - phát triển một hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung với tên gọi Cheongung III.

Maroc ban bố cảnh báo thời tiết cực đoan sau vụ lũ quét nghiêm trọng

Tổng cục Khí tượng Maroc (DGM) ngày 15-12 đã ban bố cảnh báo thời tiết cấp độ màu cam, dự báo mưa lớn, tuyết rơi dày và gió mạnh sẽ xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước từ ngày 16 - 18/12.

Maroc cảnh báo thời tiết cực đoan sau trận lũ quét nghiêm trọng. Ảnh: arabiaweather

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh mưa lớn tại thành phố Safi những ngày qua đã gây lũ quét nghiêm trọng, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại nguy cơ thiên tai tiếp diễn tại nhiều địa phương ở Maroc.

DGM dự báo tuyết sẽ rơi dày tại các khu vực miền núi ở độ cao trên 1.400 m so với mực nước biển. Cảnh báo mưa to cũng được ban bố từ rạng sáng 17-12 đến trưa 18-12.