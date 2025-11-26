Tổng thống Mỹ cử đặc phái viên tới gặp Tổng thống Putin

(GLO)- Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Với hy vọng hoàn tất Kế hoạch Hòa bình này, tôi đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin tại Moskva, trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ gặp phía Ukraine".

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp ông Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ khi thỏa thuận hòa bình được hoàn tất hoặc đang trong giai đoạn cuối.

Đặc phái viên Steve Witkoff. Ảnh: IRNA/TTXVN Đặc phái viên Steve Witkoff. Ảnh: IRNA/TTXVN

Mỹ ban đầu đề xuất thỏa thuận hòa bình gồm 28 điểm, nhưng sau cuộc đàm phán với Ukraine tại Geneva, thỏa thuận mới được rút xuống còn 19 điểm. Tuy nhiên, các bên vẫn để lại những vấn đề chính trị nhạy cảm nhất cho hai tổng thống quyết định.

Kế hoạch ban đầu của Mỹ được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào cũng phải có sự tham gia đầy đủ của Ukraine.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và một điểm trọng tâm trong các cuộc đàm phán là tài trợ cho Ukraine, bao gồm việc sử dụng các tài sản có chủ quyền của Nga bị phong tỏa.