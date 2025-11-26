Tin thế giới sáng 26-11: Tổng thống Mỹ: Kế hoạch hòa bình Ukraine đạt tiến triển

Tổng thống Mỹ: Kế hoạch hòa bình Ukraine đạt tiến triển

Ngày 25-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đang "rất gần" và chỉ còn một vài điểm khác biệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Đồng thời, ông Trump cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll sẽ gặp phía Ukraine, sau đó Tổng thống Trump hy vọng sẽ gặp Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng phải cho đến khi một kế hoạch được hoàn thiện hơn.

Cùng ngày,t rên mạng xã hội X, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng cho biết các đoàn đàm phán “đã đạt được nhận thức chung về các điều khoản cốt lõi” được thảo luận trước đó tại Geneva, Thụy Sĩ.

Nga giành lợi thế ở thành phố tiền tuyến Siversk

Dự án giám sát nguồn mở DeepState của Ukraine đưa tin, quân Nga đã tăng cường các cuộc tấn công và giành được lợi thế ở trong và xung quanh thành phố tiền tuyến Siversk ở Donetsk, miền đông Ukraine.

Bản đồ thể hiện vị trí của thành phố Siversk và hướng tiến công của Nga. Ảnh: DeepState

Theo DeepState, các binh sĩ Nga gần đây thường xuyên xuất hiện trong thành phố Siversk, gồm cả ở khu vực phía nam và vùng ngoại ô phía đông. Quân Nga đang dùng xe bọc thép, xe máy và bộ binh để tấn công dọc theo một dải rộng hơn của tiền tuyến xung quanh Siversk.

Tờ Kyiv Independent cho biết, Siversk là một đô thị nhỏ với dân số trước xung đột khoảng 10.000 người nhưng đóng vai trò quan trọng trong hàng rào phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Donetsk. Thành phố này giúp bảo vệ cụm đô thị lớn hơn là Sloviansk và Kramatorsk ở phía tây, nơi neo giữ "vành đai pháo đài" phòng thủ của Kiev tại Donetsk.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng, nếu Nga củng cố các lợi thế xung quanh Siversk, nước này có thể gia tăng áp lực lên tuyến phòng thủ của đối phương bằng cách mở ra những hướng tấn công mới.

Nghị viện châu Âu thông qua chương trình đầu tư quốc phòng 1,7 tỷ USD

Ảnh minh họa: epthinktank

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25-11 đã thông qua chương trình trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Chương trình mang tên "Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu" (EDIP) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu và chuẩn hóa sản xuất trong khối. Trên trang mạng xã hội X, Chủ tịch EP Roberta Metsola cho hay EDIP sẽ góp phần củng cố ngành công nghiệp quốc phòng EU, thúc đẩy mua sắm và sản xuất chung, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Việc EP thông qua là bước cuối cùng trong tiến trình lập pháp trước khi 27 quốc gia thành viên EU chính thức phê chuẩn.

Nhật Bản lại xảy ra động đất liên hoàn

Một số địa phương thuộc miền Nam Nhật Bản liên tục xảy ra các trận động đất lớn nhỏ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm.

Động đất khiến nhiều nhà dân bị sập. Ảnh: NHK

Trận động đất đầu tiên xảy ra tại khu vực Aso thuộc tỉnh Kumamoto-miền Nam Nhật Bản, vào lúc 18h00 chiều 25-11 (giờ địa phương) với chấn độ ở tâm chấn lên tới 5,8 độ, độ sâu tâm chấn khoảng 9km. Chỉ chưa đầy 4 giờ đồng hồ sau, trận động đất thứ 2 đã xảy ra với chấn độ 4,3 độ, độ sâu tấm chấn khoảng 10km. Ngay sau đó, vào lúc 23h48 (giờ địa phương), trận động đất thứ 3 lại tiếp tục xảy ra tại cùng một khu vực. Mặc dù chưa có thông tin về thương vong do động đất gây ra, nhưng theo ghi nhận từ các đơn vị hành chính, đã có những nhà dân bị sập vì động đất, kèm theo đó là hiện tượng sạt lở đất đá.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ 1, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục chú ý theo dõi các thông tin tiếp theo, kể cả các thông tin về thời tiết khác, để phòng tránh việc động đất xảy ra khi đang mưa lớn, khiến nguy cơ sạt lở đất đá trở nên cao hơn.

Bắt giữ nghi phạm thứ tư trong vụ cướp bảo tàng Louvre

Xe cảnh sát đỗ bên ngoài Bảo tàng Louvre sau khi vụ cướp xảy ra, ngày 19-10-2025. Ảnh: AP

Cảnh sát vừa bắt giữ một đối tượng bị tình nghi là thành viên thứ tư trong băng nhóm tội phạm đứng sau vụ cướp táo tợn tại Bảo tàng Louvre của Pháp hồi tháng trước.

Cảnh sát tin rằng có 4 người trực tiếp tham gia vụ cướp, trong đó 2 người đột nhập phòng trưng bày và 2 người chờ bên ngoài với những chiếc môtô nổ máy sẵn. Việc bọn cướp ngang nhiên lấy đi số trang sức trị giá khoảng 102 triệu USD đã làm dấy lên nghi ngờ về uy tín của bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới này. Cho đến nay, vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của số đồ trang sức bị đánh cắp. Được biết, nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ là vào ngày 25-10. Hai trong số những người bị bắt đã "thừa nhận một phần" có liên quan trong vụ cướp táo tợn giữa ban ngày.