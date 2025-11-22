Tin thế giới 22-11: Tổng thống Trump ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình

(GLO)- Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine ở ‘một trong những thời khắc khó khăn nhất’; Tổng thống Trump ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình; Động đất ở Bangladesh: hơn 300 người thương vong; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-11-2025.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine ở ‘một trong những thời khắc khó khăn nhất’

Tổng thống Ukraine Zelensky cùng vợ Olena tham dự một lễ tưởng niệm ở Kiev, ngày 21-11-2025. Ảnh: Reuters

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 21-11, cho biết trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận áp lực ngoại giao đang gia tăng lên Ukraine, gọi giai đoạn hiện tại là “một trong những thời khắc khó khăn nhất” của đất nước. Tuy không trực tiếp nhắc đến bản đề xuất của Mỹ, nhưng ông Zelensky mô tả tình hình là “phức tạp” và lưu ý nguy cơ gây tổn hại đến các mối quan hệ chiến lược quan trọng.

“Ukraine có thể sớm phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn. Hoặc là đánh mất phẩm giá, hoặc là đối mặt với nguy cơ mất đi một đối tác then chốt. Hoặc là 28 điểm đầy phức tạp, hoặc là mùa đông khắc nghiệt nhất cùng những rủi ro kéo theo”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh lập trường của Ukraine sẽ dựa trên ưu tiên của đất nước và các cuộc đối thoại đang diễn ra với những đồng minh chủ chốt.

Điện Kremlin: Ukraine nên đàm phán ngay hoặc mất thêm lãnh thổ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP

Nga cảnh báo Tổng thống Zelensky nên bắt đầu đàm phán "ngay bây giờ" hoặc sẽ mất thêm lãnh thổ, sau khi Mỹ gửi kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine.

"Hiệu quả tác chiến của quân đội Nga phải khiến ông Zelensky nhận ra rằng tốt hơn hết là nên đàm phán ngay bây giờ, thay vì chần chừ", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. "Không gian để ông ấy ra quyết định đang ngày càng thu hẹp, khi các vùng lãnh thổ tiếp tục rơi vào tay quân đội Nga".

Theo ông Peskov, tiếp tục chiến sự là điều vô nghĩa và nguy hiểm với Ukraine.

Tổng thống Trump ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình

Tổng thống Trump ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-11 cho hay ông nghĩ rằng ngày 27-11 tới là thời hạn “phù hợp” để Ukraine chấp nhận đề xuất hòa bình do Washington hậu thuẫn nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Phát biểu trên chương trình The Brian Kilmeade Show của Fox News Radio, ông Trump nói: “Tôi từng đặt ra rất nhiều thời hạn nhưng nếu mọi việc tiến triển tốt, bạn sẽ có xu hướng gia hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thứ Năm tuần sau là thời điểm phù hợp."

Ông chủ Nhà Trắng không nêu lý do chọn mốc 27-11, cũng là Lễ Tạ ơn tại Mỹ năm nay. Tổng thống Trump thêm rằng ông sẵn sàng gia hạn "nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi".

Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu giao tranh tiếp diễn, Ukraine sẽ mất những vùng lãnh thổ mà họ phải nhượng lại cho Nga theo kế hoạch hòa bình của ông.

Động đất ở Bangladesh: hơn 300 người thương vong

Trận động đất sáng 21-11 mạnh 5,7 độ richter làm rung chuyển thủ đô Dhaka và nhiều khu vực miền Trung Bangladesh, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, gây hoảng loạn diện rộng.

Người dân hoảng loạn chạy khỏi các tòa nhà khi xảy ra động đất. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 10h38 (giờ địa phương) với tâm chấn nằm tại khu vực Ghorashal thuộc quận Narsingdi, cách Dhaka khoảng 25 km, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km.

Tại thủ đô Dhaka, nhiều tòa nhà rung lắc dữ dội, khiến người dân hoảng sợ chạy xuống đường. Truyền thông Bangladesh cho biết các trường hợp tử vong chủ yếu xảy ra do sập mái nhà hoặc sập tường. Riêng tại Gazipur-trung tâm công nghiệp dệt may lớn-hơn 250 công nhân bị thương khi hoảng loạn chạy khỏi nhà xưởng, dẫn đến cảnh chen lấn, giẫm đạp.

Các bệnh viện trên cả nước đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao để tiếp nhận nạn nhân.

Thụy Sĩ: Cướp bảo tàng, hàng chục đồng tiền vàng cổ bị lấy đi

Ngày 21-11, nhà chức trách Thụy Sĩ cho biết đang truy tìm 2 tên cướp đã đập vỡ tủ trưng bày và lấy đi hàng chục đồng tiền vàng tại một bảo tàng La Mã cổ đại ở thành phố Lausanne.

Những đồng tiền vàng cổ được trưng bày tại Bảo tàng La Mã ở Lausanne trước khi bị đánh cắp. Ảnh: SWI

Theo cảnh sát địa phương, vụ trộm xảy ra hôm 20-11. Các đối tượng đã mua vé vào cửa và chờ đến khi khách tham quan rời khỏi bảo tàng trước giờ đóng cửa, sau đó tấn công, khống chế nhân viên bảo vệ và phá vỡ tủ trưng bày để lấy số tiền vàng. Hiện chưa rõ giá trị thị trường của số tiền vàng bị đánh cắp, song cảnh sát cho biết những đồng tiền này có "giá trị khảo cổ học."

Vụ trộm xảy ra trong bối cảnh các vụ trộm cổ vật tại châu Âu tăng mạnh thời gian gần đây.