Tin thế giới 19-11: 12 người thiệt mạng trong hỏa hoạn thảm khốc tại Kazakhstan

(GLO)- Thái tử Ả rập Xê út thăm Mỹ, công bố gói đầu tư 1.000 tỷ USD; Nga đóng thêm tàu phá băng hạt nhân; Ba Lan nghi ngờ công dân Ukraine làm việc cho Nga phá đường sắt; 2 người thiệt mạng trong hỏa hoạn thảm khốc tại Kazakhstan;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 19-11-2025.

Thái tử Ả rập Xê út thăm Mỹ, công bố gói đầu tư 1.000 tỷ USD

Trưa 18-11 (theo giờ Mỹ), Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman đã tới Nhà Trắng và có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Mohammed bin Salman tới Mỹ kể từ năm 2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Saudi Arabia tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Thái tử bin Salman đã được chào đón bằng nghi lễ long trọng do Tổng thống Donald Trump chủ trì, bao gồm đội danh dự, bắn đại bác và không quân chào mừng. Phát biểu với báo chí tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai nước đã đạt được thoả thuận về quốc phòng. Theo thoả thuận, Mỹ sẽ đồng ý bán các máy bay tiêm kích tàng hình F-35cho Ả rập Xê út. Đây là thoả thuận mua bán vũ khí lớn thứ 3 của Washington với Riyadh được ký kết trong thời gian ông Trump làm tổng thống.

Tại phòng Bầu Dục, Thái tử bin Salman cho biết, Ả rập Xê út có kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ USD vào Mỹ, tăng 400 tỷ USD so với mức dự kiến. Các khoản đầu tư này sẽ bao gồm công nghệ, AI và các lĩnh vực khác. Theo ông bin Salman, đây là số tiền đầu tư khổng lồ chưa từng có trong lịch sử. Những khoản đầu tư này sẽ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả an ninh quốc gia lẫn việc làm.

Nga đóng thêm tàu phá băng hạt nhân

Tổng thống Nga Putin dự lễ khởi công đóng tàu Stalingrad qua trực tuyến. Ảnh: iz

Ngày 18-11, Nga tổ chức lễ khởi công tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên “Stalingrad” tại nhà máy Baltic ở St. Petersburg.

Stalingrad là con tàu thứ 6 trong Dự án 22220. Theo kế hoạch, tàu sẽ được hạ thủy vào năm 2028 và bàn giao vào tháng 12-2030. Hiện tàu đầu tiên Arktika và 3 tàu tiếp theo là Sibir, Ural và Yakutia đã hoạt động ở vùng biển Bắc Cực. Ngoài ra, Nga cũng có kế hoạch đóng thêm 2 tàu phá băng Chukotka và Leningrad.

Tàu hạt nhân Stalingrad sẽ được sơn theo màu là cờ Liên bang Nga. Ảnh: thebarentsobserver

Phát biểu chào mừng sự kiện, Tổng thống Putin nhấn mạnh dự án sẽ củng cố vị thế của Nga ở Bắc Cực, phát huy đầy đủ tiềm năng hậu cần của đất nước và đảm bảo phát triển một hành lang vận tải xuyên Bắc Cực đầy hứa hẹn từ cảng St. Petersburg đến cảng Vladivostok.

Ba Lan nghi ngờ công dân Ukraine làm việc cho Nga phá đường sắt

Ngày 18-11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết 2 công dân Ukraine đã được xác định là nghi phạm đứng sau 2 vụ phá hoại tuyến đường sắt giữa Warsaw và Lublin hôm 17-11.

Thủ tướng Tusk cáo buộc các nghi phạm "có quan hệ với tình báo Nga trong một thời gian dài". Cả 2 nghi phạm đều đã trốn sang Belarus sau vụ việc.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến thăm hiện trường vụ phá hoại trên tuyến đường sắt Warsaw-Lublin ở Mika, Ba Lan ngày 17-11. Ảnh: Reuters

Theo ông Tusk, một khối thuốc nổ cấp độ quân sự đã được sử dụng trong ít nhất một vụ việc. Ngoài ra, Văn phòng Công tố Ba Lan cũng xác nhận sợi cáp "nhiều khả năng đã được sử dụng để kích hoạt khối thuốc nổ" đã được phát hiện.

Thủ tướng Ba Lan nói rằng, một vụ việc khác liên quan đến hành động kẹp thép vào đường ray gây trật bánh tàu. Ông xác nhận các nghi phạm cũng đã để lại điện thoại thông minh có sạc dự phòng tại hiện trường để ghi lại sự cố.

Thủ tướng Tusk gọi 2 vụ việc này là tình huống an ninh quốc gia "nghiêm trọng nhất" tại Ba Lan trong những năm qua.

Israel tiếp tục không kích vào Liban

Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại chiến trường Liban, khi quân đội Israel liên tiếp phát động các cuộc không kích mới vào mặt trận này với lý do loại trừ mối đe dọa nguy hiểm về an ninh từ các nhóm vũ trang đối địch.

Truyền thông Nhà nước Libanđưa tin trong ngày 18-11, không quân Israel đã tiến hành ít nhất 3 cuộc tập kích vào 3 khu vực khác nhau ở Liban. Cuộc không kích mới nhất tiến hành hồi tối qua, nhắm mục tiêu là trại tỵ nạn Ain al-Hilweh của người Palestine ở gần thành phố biển Sidon, miền Nam Liban. Ít nhất 4 người thiệt mạng trong đòn tập kích.

Trại tị nạn Ain al-Hilweh tại thành phố Sidon, phía nam Lebanon sau cuộc không kích của Israel khiến nhiều người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Trước cuộc tấn công này, máy bay không người lái của quân đội Israel cũng bị cáo buộc đã nã tên lửa vào một chiếc ô tô ở khu vực thị trấn Blida và một phương tiện ở thị trấn Bint Jbeil cùng thuộc Nam Libanhồi chiều và sáng 18-11.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận tiến hành cuộc tập kích vào khu trại tỵ nạn Ain al-Hilweh, khẳng định mục tiêu nhắm đến là các tay súng Hamas đang hoạt động tại một cơ sở huấn luyện bên trong trại tỵ nạn. Tuy nhiên, thông báo không đề cập 2 cuộc không kích vào 2 thị trấn phía Nam Liban.

12 người thiệt mạng trong hỏa hoạn thảm khốc tại Kazakhstan

Ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Ảnh: Modern.az

Ngày 18-11, Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp vùng Turkestan của Kazakhstan cho biết 12 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ cháy một nhà riêng ở miền Nam nước này.

Theo hãng thông tấn Kazinform, hỏa họa bùng phát tại một căn nhà dân sinh 2 tầng ở làng Algabas, thuộc huyện Zhetysai, vùng Turkestan. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng kiểm soát đám cháy và tìm thấy thi thể của 12 người tại hiện trường. Có 3 người được đưa ra khỏi ngôi nhà trong tình trạng bất tỉnh và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Chính quyền khu vực đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt để làm rõ nguyên nhân và điều tra toàn bộ vụ việc.