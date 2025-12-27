Vượt mốc 50.000 km, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc dài hơn chu vi Trái đất

(GLO)- Một lần nữa, Trung Quốc khiến thế giới phải “thán phục” bởi những kỷ lục về hạ tầng vừa được xác lập. Ngoài tổng chiều dài đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000 km, dài hơn chu vi của Trái đất, quốc gia này còn sở hữu đường hầm cao tốc dài nhất thế giới xuyên dãy Thiên Sơn.

Theo đó, ngày 26-12 (giờ địa phương), đoàn tàu cao tốc thông minh "Phục Hưng" mang số hiệu C9309 khởi hành từ ga Diên An, đánh dấu tuyến đường sắt cao tốc nối thành phố Tây An và thành phố Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây chính thức vận hành.

Tàu cao tốc xuất phát từ ga Diên An, tỉnh Diên An đến thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm 26-12. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tuyến đường sắt cao tốc Tây An-Diên An xuyên qua cao nguyên Hoàng Thổ, kết nối 19 quận, huyện thuộc 4 thành phố: Tây An, Vị Nam, Đồng Xuyên và Diên An của tỉnh Thiểm Tây.

Hiện nay, mạng lưới đường sắt cao tốc của nước này đã phủ khắp 97% các thành phố có dân số trên 500.000 người, tổng chiều dài và tốc độ đường sắt cao tốc đều đứng đầu thế giới, tổng chiều dài vận hành vượt tất cả các quốc gia khác cộng lại.

Mỗi ngày, hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc có thể chuyên chở 16 triệu lượt khách, tương đương dân số của một "siêu đô thị".

Cùng ngày, Trung Quốc cũng chính thức thông xe đường hầm cao tốc dài nhất thế giới Thiên Sơn Thắng Lợi, với tổng chiều dài lên đến 22,13km, nằm trên tuyến cao tốc G0711 Urumqi-Yuli, thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Đường hầm xuyên qua dãy Thiên Sơn, rút ngắn hành trình vốn mất nhiều giờ qua vùng núi xuống chỉ còn khoảng 20 phút.

Khi toàn tuyến cao tốc đi vào khai thác, thời gian di chuyển giữa Urumqi và Korla - hai thành phố lớn lần lượt ở phía bắc và phía nam khu tự trị Tân Cương - giảm từ 7 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, qua đó thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.