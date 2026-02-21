Mexico: Xả súng tại công viên khiến 2 người thiệt mạng, 8 trẻ em bị thương

(GLO)- Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng thứ 2 xảy ra tại bang Guanajuato trong chưa đầy một tháng, khiến 2 người thiệt mạng.

Ngày 20-2, nhà chức trách Mexico cho biết đã xảy ra một vụ xả súng tại công viên ở bang miền Trung Guanajuato, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 8 trẻ vị thành niên bị thương, gây hoảng loạn trong cộng đồng dân cư địa phương.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Mexico điều tra tại hiện trường một vụ xả súng ở thành phố Irapuato, bang Guanajuato. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc bang Guanajuato, bà Libia Dennise García, cho biết vụ việc xảy ra tại thị trấn San Francisco del Rincón với khoảng 80.000 dân. Bà lên án hành vi bạo lực, đồng thời bày tỏ tiếc thương trước sự việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy khoảng 20 tiếng súng liên tiếp khi nhiều trẻ em đang vui chơi gần khu vực có hoạt động giáo lý buổi tối tại một nhà thờ. Vụ việc đã gây hoảng loạn trong cộng đồng dân cư địa phương.

Người dân địa phương phản ánh khu vực này thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm nhưng thiếu sự tuần tra thường xuyên của cảnh sát.

Tại bang Guanajuato hiện có hai tổ chức tội phạm đang hoạt động mạnh, gồm băng đảng Santa Rosa de Lima Cartel và Jalisco New Generation Cartel - một trong những băng nhóm quyền lực nhất Mexico.

Guanajuato là trung tâm công nghiệp quan trọng của Mexico, tập trung nhiều nhà máy lắp ráp ô tô của các tập đoàn quốc tế, đồng thời sở hữu nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết tỷ lệ giết người tại nước này trong năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, nhờ việc triển khai chiến lược an ninh mới.

Công tố viên Gerardo Vásquez cho biết 2 người thiệt mạng, 3 trẻ bị thương đã được xuất viện, trong khi 5 em còn lại vẫn đang tiếp tục điều trị, song tất cả đều đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó ngày 25-1, một vụ xả súng sau trận bóng đá tại thành phố Salamanca đã khiến 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Chính quyền đã triển khai chiến dịch phối hợp giữa lực lượng liên bang và bang nhằm tăng cường an ninh.