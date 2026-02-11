Xả súng tại thị trấn Canada, ít nhất 10 người chết

(GLO)- Vụ xả súng tại một thị trấn ở Canada đã khiến nhiều người thiệt mạng, hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm.

Ngày 10-2, Cảnh sát Hoàng gia Canada xác nhận 9 nạn nhân và 1 nghi phạm đã thiệt mạng sau vụ xả súng ở khu đô thị Tumbler Ridge thuộc tỉnh bang British Columbia của Canada, theo đài CBC.

Xe cảnh sát Canada. Nguồn: RTE

Có 6 người được tìm thấy trong tình trạng tử vong bên trong một trường trung học ở Tumbler Ridge, 2 người khác được phát hiện thiệt mạng tại một căn nhà được cho là có liên quan đến vụ việc và 1 người nữa đã không qua khỏi trên đường tới bệnh viện, theo thông báo của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP).

Giám đốc Cảnh sát Khu vực Bắc Ken Floyd cho biết: “Đây là một tình huống diễn biến nhanh chóng và rất phức tạp, và sự phối hợp kịp thời của nhà trường, lực lượng ứng phó khẩn cấp và cộng đồng đã đóng vai trò then chốt trong công tác xử lý của chúng tôi”.

Trong cuộc họp báo sau đó, ông Floyd cho hay cảnh sát tin rằng họ đã xác định được hung thủ, nhưng sẽ không công bố chi tiết vào thời điểm này vì lý do bảo mật và để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra, theo CBC.

Nghi phạm vụ xả súng đã thiệt mạng, dường như do tự tử. Truyền thông Canada nói rằng người này là phụ nữ, trong khi cảnh sát chưa xác nhận thông tin. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng. Giới chức tin rằng nghi phạm hành động đơn độc và đã mở cuộc điều tra.

Tumbler Ridge là thị trấn hẻo lánh với dân số khoảng 2.400 người, nằm ở vùng chân núi Rocky ở phía bắc British Columbia, cách thành phố Vancouver khoảng hơn 1.100 km về phía đông bắc.

Xả súng hàng loạt rất hiếm thấy tại Canada, quốc gia có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn ở Mỹ. Một trong những sự việc gây thương vong nhiều nhất tại quốc gia này xảy ra hồi tháng 12-1989, khi 15 phụ nữ thiệt mạng trong vụ xả súng tại Montreal.