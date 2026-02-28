Mỹ nhập cuộc cùng Israel tấn công Iran

(GLO)- Theo Hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ cho biết các đòn không kích của Mỹ nhắm vào Iran đang được tiến hành cả từ trên không lẫn từ biển.

Mỹ đã điều động đến Trung Đông hai tàu sân bay là USS Gerald Ford và Abraham Lincoln, cùng hàng chục tiêm kích.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran. Ảnh: CNN

Theo Hãng thông tấn Tasnim của Iran, 7 tên lửa đã bắn trúng khu vực gần phủ tổng thống và khu nhà ở của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Dù vậy, phía Iran khẳng định lãnh tụ tối cao Ali Khamenei không có mặt ở Tehran khi xảy ra không kích và "đã được đưa tới địa điểm an toàn.

Cuộc tấn công đã được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng". Israel được cho là đang "dốc toàn lực" vào chiến dịch và Mỹ "cũng có chung quan điểm".

Sau cuộc chiến 12 ngày vào năm trước, Mỹ và Israel liên tục cảnh báo sẽ tấn công trở lại nếu Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Vào hôm qua, 27-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân, cảnh báo rằng "đôi khi bạn phải sử dụng vũ lực", trong bối cảnh sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ trong khu vực có thể báo trước các cuộc tấn công vào Iran.

Sau khi bị tấn công phủ đầu, Iran và Iraq đã đóng cửa không phận.

Đài Al Jazerra cho biết hệ thống liên lạc di động đã bị gián đoạn ở nhiều khu vực thuộc thủ đô Tehran. Không cuộc gọi nào có thể thực hiện vào lúc này.