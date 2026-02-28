Máy bay quân sự chở tiền rơi ở Bolivia, ít nhất 15 người thiệt mạng

(GLO)- Có ít nhất 15 người thiệt mạng vào tối 27-2 (giờ địa phương) trong vụ máy bay quân sự chở tiền rơi ở Bolivia trong điều kiện thời tiết xấu.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-2, một máy bay vận tải quân sự chở tiền giấy của Bolivia đã gặp nạn gần thủ đô La Paz, có ít nhất 15 người đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương.

Chiếc máy bay C-130 Hercules của Không quân Bolivia xuất phát từ thành phố Santa Cruz (miền Đông) và gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế El Alto. Ảnh nguồn: X/TTXVN

Chiếc máy bay C-130 Hercules của Không quân Bolivia xuất phát từ thành phố Santa Cruz (miền Đông), trên máy bay chở tiền giấy mới in từ ngân hàng trung ương tới các thành phố khác của quốc gia Nam Mỹ này.

Máy bay được cho khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế El Alto của Bolivia, rồi trượt khỏi đường băng trong điều kiện thời tiết xấu, sau đó lao xuống một đại lộ đông đúc gần sân bay đâm vào nhiều phương tiện đang lưu thông. Theo hình ảnh từ hiện trường cho thấy máy bay bị hư hỏng nặng, ít nhất một xe ô tô con và nhiều xe tải bị đè bẹp hoặc hư hại.

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết, có khoảng 15 phương tiện đã bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn. Một số bệnh viện tại thành phố El Alto xác nhận đã tiếp nhận các nạn nhân bị thương, trong đó có những người ngồi trên các xe bị máy bay va trúng.

Bộ Quốc phòng Bolivia xác nhận xảy ra vụ rơi máy bay gần sân bay El Alto nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết về nguyên nhân hay thương vong cụ thể.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Hàng không và Sân bay Bolivia (NAABOL) cho biết sân bay quốc tế El Alto đã tạm thời đình chỉ hoạt động sau vụ việc.

Sau cú va chạm, nhiều tờ tiền đã vương vãi tại hiện trường, khiến một số người dân tìm cách tiếp cận để nhặt tiền. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông nhằm đảm bảo an ninh và phục vụ công tác cứu hộ-Giới chức Bolivia thông tin.

Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy bùng phát từ xác máy bay. Nguyên nhân vụ rơi máy bay quân sự đang được giới chức nước này điều tra làm rõ.