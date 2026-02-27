Tin thế giới tối 27-2: Tên lửa Ukraine tấn công tỉnh Belgorod của Nga và kho dầu ở Lugansk

(GLO)- Tên lửa Ukraine tỉnh Belgorod của Nga; Phó Tổng thống Mỹ khẳng định 'ưu tiên phương án ngoại giao' với Iran; Mỹ cho phép nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời Israel; Kazakhstan: Nổ khí gas, 26 người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-2.

Tên lửa Ukraine tấn công tỉnh Belgorod của Nga và kho dầu ở Lugansk

Theo các quan chức Nga, tên lửa Ukraine đã tấn công tỉnh Belgorod và một khu vực lân cận, gây mất điện vào rạng sáng 27-2. Trong khi đó, truyền thông đưa tin các vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra tại một kho dầu ở khu vực Lugansk do Nga kiểm soát.

Các vụ nổ làm rung chuyển thành phố Belgorod của Nga khi tên lửa Ukraine tấn công thành phố này rạng sáng 27-2-2026. Ảnh: Exilenova+/Telegram

Theo tờ The Kyiv Independent, Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov nói: “Các cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại nghiêm trọng. Do đó, đã xảy ra tình trạng mất điện, gián đoạn cung cấp nước và hệ thống sưởi”.

Kênh tin tức Telegram Exilenova+ đưa tin Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) đã tấn công Belgorod, khiến một số khu vực của thành phố bị mất điện. Belgorod nằm cách biên giới Đông Bắc của Ukraine với Nga 34 km. Sau đó, kênh này cho biết một đám cháy bùng phát tại một kho dầu ở Lugansk sau hàng loạt vụ nổ tại địa điểm này.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định 'ưu tiên phương án ngoại giao' với Iran

Trong một cuộc phỏng vấn do tờ The Washington Post công bố ngày 27-2, Phó Tổng thống JD Vance cho biết, chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran bằng biện pháp hòa bình.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều ưu tiên phương án ngoại giao. Nhưng điều đó thực sự phụ thuộc vào những gì người Iran làm và những gì họ nói”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: United24

Nhà lãnh đạo cũng khẳng định “phải tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ” khi đề cập các chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ ở Trung Đông.

“Chúng ta phải tránh rút ra những bài học sai lầm từ quá khứ. Chỉ vì một Tổng thống đã xử lý sai một cuộc xung đột quân sự không có nghĩa là chúng ta không bao giờ có thể tham gia xung đột quân sự nữa. Chúng ta phải thận trọng, nhưng tôi nghĩ Tổng thống đang thận trọng”, ông Vance bày tỏ; đồng thời nói thêm rằng ông vẫn là một “người hoài nghi đối với các can thiệp quân sự ở nước ngoài”.

Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran được tổ chức tại Geneva hôm 26-2, với Oman là trung gian. Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu, phía Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner đại diện.

Các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Iran cũng sẽ bắt đầu tham vấn tại trụ sở Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ở Vienna vào ngày 2-3 tới.

Mỹ cho phép nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời Israel

Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu và thân nhân rời Israel vì lo ngại an ninh, khi căng thẳng liên quan Iran gia tăng.

"Những người trong diện không thiết yếu nên cân nhắc rời Israel khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động", Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 27-2 thông báo trên X.

Hành khách tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: Flash90

Sứ quán cho biết quyết định được đưa ra do lo ngại về "những rủi ro an ninh". Thông báo này đồng nghĩa nhân viên Mỹ tự quyết định rời hay ở lại, chưa đến mức sơ tán bắt buộc như Washington đã áp dụng với đại sứ quán Mỹ ở Beirut, Lebanon, hồi đầu tuần.

Sứ quán lưu ý để đề phòng các sự cố an ninh bất ngờ, họ sẽ tiếp tục siết chặt hoặc cấm nhân viên chính phủ Mỹ cùng thân nhân đến một số khu vực tại Israel, khu phố cổ của Jerusalem và Bờ Tây.

Kazakhstan: Nổ khí gas, 26 người thương vong

Sáng 27-2 theo giờ Việt Nam, 7 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ nổ khí gas xảy ra tại một quán cà phê ở thị trấn nghỉ dưỡng Shchuchinsk, miền Bắc Kazakhstan.

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong vụ nổ khí gas tại quán cà phê ở Shchuchinsk, Akmola, Kazakhstan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra giữa đêm 26-2 theo giờ địa phương, làm bùng phát hỏa hoạn tại quán cà phê một tầng liền kề với tòa dân cư. Đám cháy sau đó đã được dập tắt hoàn toàn.

Điều tra ban đầu cho biết hỗn hợp khí gas đã gây cháy trong quán cà phê. Nguyên nhân gây nổ đang được điều tra cặn kẽ.