Tin thế giới sáng 20-2: Hội đồng Hòa bình nhóm họp tại Washington, Mỹ

(GLO)- Hội đồng Hòa bình nhóm họp tại Washington, Mỹ; Mỹ điều động lực lượng tới Trung Đông, lên phương án tấn công Iran khi có lệnh; Tổng thống Trump nêu hạn chót cho Iran; ...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-2.

Hội đồng Hòa bình nhóm họp tại Washington, Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày càng nhiều quốc gia bày tỏ quan tâm tới việc tham gia “Hội đồng Hòa bình”, một sáng kiến quốc tế mới nhằm ổn định tình hình an ninh và thúc đẩy tái thiết Dải Gaza sau nhiều tháng xung đột.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau cuộc họp đầu tiên của các quốc gia sáng lập Hội đồng Hòa bình tại Washington, Mỹ ngày 19-2. Ông Trump khẳng định sáng kiến này đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi và có triển vọng đạt được những kết quả tích cực.

Các thành viên của Hội đồng Hoà bình nhóm họp tại Washington, Mỹ ngày 19-2. Ảnh: WH

Tổng thống Trump cũng tiết lộ rằng một số quốc gia đã bắt đầu triển khai lực lượng nhằm hỗ trợ ổn định tình hình tại Gaza. Bên cạnh đó, các quốc gia láng giềng như Ai Cập và Jordan cũng đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng một lực lượng cảnh sát Palestine chuyên nghiệp và đáng tin cậy, được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh lâu dài tại khu vực.

Về đóng góp tài chính, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ đóng góp 10 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình nhằm hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và ổn định Gaza. Ông nhấn mạnh rằng khoản đóng góp này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và là cần thiết để đảm bảo hòa bình bền vững.

Ngoài Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đã cam kết hỗ trợ tài chính đáng kể. Theo Tổng thống Trump, nhiều nhà lãnh đạo quốc gia đã cam kết đóng góp tổng cộng hơn 7 tỷ USD cho các nỗ lực cứu trợ và tái thiết Gaza. Ông Trump bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ này, đồng thời cho biết còn nhiều quốc gia khác đang xem xét tham gia và đóng góp trong thời gian tới.

Mỹ điều động lực lượng tới Trung Đông, lên phương án tấn công Iran khi có lệnh

Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều động thêm một loạt khí tài quân sự quy mô lớn tới Trung Đông, bao gồm tàu chiến, hệ thống phòng không và tàu ngầm, trong bối cảnh Washington chuẩn bị các phương án quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định này.

Các quan chức Mỹ cho biết việc tăng cường lực lượng tại Trung Đông nhằm đảm bảo quân đội Mỹ sẵn sàng hành động trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao không đạt được kết quả.

Ảnh minh họa: Reuters

Việc triển khai quân sự diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm tránh leo thang xung đột.



Các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Trump đã nhóm họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về Iran. Một quan chức cấp cao cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào về hành động quân sự, và Washington đang chờ phản hồi chính thức bằng văn bản từ phía Tehran để đánh giá khả năng thu hẹp bất đồng. Tuy nhiên, các quan chức cũng cho biết toàn bộ lực lượng quân sự cần thiết cho một chiến dịch tiềm tàng có thể được triển khai đầy đủ vào giữa tháng Ba.

Tổng thống Trump nêu hạn chót cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-2 cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra suôn sẻ, nhưng yêu cầu Tehran "phải đạt một thỏa thuận có ý nghĩa".

Tổng thống Donald Trump trả lời phóng viên trên Không lực Một ngày 19-2. Ảnh: AP

"Nếu không thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông nói. Tổng thống Mỹ nhắc tới việc Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6-2025, cho biết tiềm năng hạt nhân của quốc gia này đã bị "phá hủy".

Tuy nhiên, ông Trump để ngỏ rằng "có thể phải đi xa thêm một bước, hoặc có thể không". "Các vị sẽ biết trong khoảng 10 ngày tới", ông phát biểu.

Khi được hỏi để làm rõ, ông nói với các phóng viên trên Không lực Một: "Tôi nghĩ như vậy là đủ thời gian, 10-15 ngày, gần như tối đa".

Thụy Điển công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,42 tỷ USD cho Ukraine

Ngày 19-2, chính phủ Thụy Điển cho biết sẽ triển khai một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá khoảng 1,42 tỷ USD, nhằm củng cố năng lực phòng vệ của Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Tổng giá trị hỗ trợ của Thụy Điển dành cho Ukraine, bao gồm quân sự, nhân đạo và các hình thức khác - hiện đã lên tới khoảng 11 tỷ USD. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson, gói hỗ trợ lần này tập trung vào các nhu cầu cấp thiết của Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không và đạn dược. Stockholm cho biết khoản viện trợ được thiết kế để giúp Ukraine duy trì khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công trên không và trên bộ.

Động thái mới nhất này cho thấy Thụy Điển tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những quốc gia hỗ trợ quân sự hàng đầu của châu Âu dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Tổng giá trị hỗ trợ của Thụy Điển dành cho Ukraine, bao gồm quân sự, nhân đạo và các hình thức khác - hiện đã lên tới khoảng 11 tỷ USD.