Quân đội Indonesia nâng báo động quân sự lên cấp một

(GLO)- Quân đội Indonesia (TNI) đã nâng mức báo động lên cấp một-mức cao nhất đối với quân đội, sẵn sàng bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.

Động thái này nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ từ Ủy ban I thuộc Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia (DPR) trước những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là tình hình leo thang quân sự tại Trung Đông.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội quốc gia Indonesia ở Banda Aceh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Dave Laksono-Phó Chủ tịch Ủy ban I-cho rằng, việc áp dụng mức “Báo động cấp Một” phản ánh cam kết của TNI trong bảo đảm an ninh quốc gia và nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trước các diễn biến quốc tế. Đây là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố niềm tin của người dân vào các thể chế nhà nước.

Ông Dave nhấn mạnh, tầm quan trọng của sự phối hợp giữa TNI, Bộ Quốc phòng và Ủy ban I DPR nhằm bảo đảm mọi bước đi đều minh bạch, phù hợp với lợi ích quốc gia.

Ủy ban I, cơ quan phụ trách lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại của DPR khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, đồng thời ủng hộ các biện pháp chủ động của quân đội trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Còn Nghị sĩ TB Hasanuddin thuộc Ủy ban I, cho biết: Cơ chế “báo động” trong TNI là quy trình tiêu chuẩn nhằm bảo đảm trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Theo ông, hệ thống này gồm ba cấp độ, Báo động cấp Một - mức cao nhất, yêu cầu toàn bộ nhân sự, trang thiết bị và hậu cần ở trạng thái sẵn sàng triển khai.

Mức độ báo động có thể được áp dụng linh hoạt theo từng khu vực, tùy thuộc đánh giá tình hình an ninh cụ thể-ông Hasanuddin lưu ý.

Trước đó, Tư lệnh TNI công bố rộng rãi bức điện tín nêu 7 chỉ thị hoạt động cho các đơn vị quân đội, bao gồm các chỉ thị tăng cường khả năng sẵn sàng nhân sự và trang-thiết bị quốc phòng khi tiến hành tuần tra tại các cơ sở chiến lược và kinh tế, bao gồm sân bay, bến cảng, nhà ga xe lửa, bến xe buýt và các cơ điện lực nhà nước.

Theo giới quan sát nhận định, việc nâng mức báo động cho thấy Indonesia đang chủ động củng cố năng lực phòng thủ và rà soát an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.