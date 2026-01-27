Indonesia tiếp nhận 3 tiêm kích Rafale đầu tiên từ Pháp trị giá 8 tỷ USD

(GLO)- Indonesia đã tiếp nhận 3 máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp, cho thấy quá trình hiện đại hóa sức mạnh không quân của Indonesia đạt cột mốc lịch sử mới.

Ngày 26-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Rico Ricardo Sirait xác nhận, lực lượng Không quân Indonesia (TNI AU) đã chính thức tiếp nhận 3 chiếc máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp và sẵn sàng sử dụng.

Máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên từ Pháp. Ảnh: ELMObrokenWings

Trước đó, ngày 23-1, 3 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ F4 được vận chuyển thẳng từ Pháp đến căn cứ không quân Roesmin Nurjadin tại thành phố Pekanbaru, đảo Sumatra ở Indonesia.

Đây là 3 máy bay đầu tiên trong hợp đồng mua 42 chiếc do Chính phủ Indonesia đặt hàng trước đó tại cơ sở của tập đoàn Dassault Aviation ở Mérignac, Bordeaux, Pháp. Hợp đồng được ký vào năm 2022 trị giá 8 tỷ USD và được mở rộng vào ngày 28-11-2025.

Theo zona-militar.com, 3 chiếc máy bay chiến đấu Rafale F4 đầu tiên được bàn giao là phiên bản 2 chỗ ngồi với số hiệu đuôi T-0301, T-0302 và T-0303.

Rafale là máy bay chiến đấu thế hệ F4, trang bị 2 động cơ phản lực. Máy bay có thể hoạt động trên tàu sân bay và căn cứ trên bộ; thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu như chiếm ưu thế trên không, phòng không, hỗ trợ tấn công mặt đất tầm gần, tấn công tầm xa, trinh sát, tấn công chống hạm và răn đe hạt nhân.

Máy bay Rafale thuộc biên chế vào Hải quân Pháp vào năm 2004 và Không quân Pháp vào năm 2006.

Trong bài phát biểu đánh dấu cột mốc này, Thượng tướng Không quân TNI Ir. Tedi Rizalihadi - Phó Tham mưu trưởng Không quân Indonesia - tuyên bố: “Lễ bàn giao ngày hôm nay là một bước quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh không quân của Indonesia. Chúng tôi đánh giá cao sự cam kết của Dassault Aviation, cũng như sự hỗ trợ của Safran và Thales trong việc đảm bảo chất lượng và khả năng hoạt động của máy bay Rafale, điều sẽ giúp củng cố sức mạnh của Không quân Indonesia”.

Ngoài gói 42 chiếc máy bay này đã được thỏa thuận (bao gồm 30 máy bay 1 chỗ ngồi và 12 máy bay 2 chỗ ngồi), quan hệ quốc phòng giữa Indonesia và Pháp có thể sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa.

Indonesia là khách hàng mua vũ khí chính của Pháp tại Đông Nam Á. Nước này từng cân nhắc nhiều lựa chọn khác như tiêm kích J-10 của Trung Quốc và F-15EX của Mỹ.

Đồng thời, Indonesia đã ký hợp đồng mua 48 chiến đấu cơ KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là loại chiến đấu cơ thế hệ 5, được trang bị động cơ F-110 của hãng General Electric, vốn cũng được dùng cho máy bay thế hệ 4 F-16 của Mỹ.