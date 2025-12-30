Mỹ bán tiêm kích F-15 cho Israel trị giá gần 9 tỷ USD

(GLO)- Mỹ ký hợp đồng trị giá 8,6 tỷ USD với Boeing để cung cấp 25 tiêm kích F-15IA cho Israel, dự kiến hoàn tất vào 2035, nhằm tăng cường quan hệ quân sự.

Ngày 29-12, Bộ Chiến tranh Mỹ công bố hợp đồng trị giá 8,6 tỷ USD với tập đoàn Boeing để thiết kế, tích hợp, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm, sản xuất và cung cấp 25 tiêm kích hạng nặng F-15IA mới cho lực lượng không quân Israel, kèm theo lựa chọn bổ sung thêm 25 chiếc F-15IA.

Tập đoàn Boeing được chỉ định thực hiện và hoàn tất hợp đồng trước năm 2036.

Máy bay chiến đấu F-15. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bản hợp đồng này được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp nhau tại bang Florida, cho thấy động thái mới trong củng cố quan hệ quốc phòng giữa 2 nước.

Lầu Năm Góc nói rằng, hợp đồng này nằm trong khuôn khổ các thương vụ bán vũ khí quân sự cho nước ngoài (FMS) của Mỹ dành cho Israel. Thời gian dự kiến hoàn tất hợp đồng vào ngày 31-12-2035, được thực hiện tại cơ sở của Boeing ở thành phố St. Louis, bang Missouri.

F-15 là tiêm kích hạng nặng được tập đoàn McDonnell Douglas phát triển năm 1967, bắt đầu biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1976. Đây là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ, được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và làm chủ vùng trời.

F-15IA được phát triển từ phiên bản F-15EX hiện đại nhất trong biên chế Mỹ hiện nay, đồng thời áp dụng một số điều chỉnh theo yêu cầu của Israel.

Tiêm kích F-15EX sử dụng động cơ F110, thay thế dòng F100 trên phi đội F-15C/D và F-16. Kết cấu cánh được cải tiến nhằm tăng sức bền, trong khi hệ thống điều khiển chuyển từ thủy lực thuần túy sang kiểm soát bằng máy tính (fly-by-wire).

Máy bay được trang bị radar mảng pha điện tử quét chủ động, màn hình hiển thị chuẩn trực và thiết bị thông tin liên lạc mới.

Từ lâu, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho đồng minh thân cận này tại Trung Đông, vượt xa so với các nước khác. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và phản đối chiến tranh trên khắp nước Mỹ đã kêu gọi Washington chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Israel do các cuộc tấn công gây hậu quả tàn khốc tại Gaza.