Mỹ chiếm gần một nửa doanh số xuất khẩu vũ khí toàn cầu năm 2024

(GLO)- Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ có 36 tập đoàn trong 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới, thu về 334 tỷ USD trong năm 2024 và chiếm gần một nửa tổng doanh số toàn cầu.

Tổng doanh số của 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới trong năm 2024 là 679 tỷ USD, cao hơn 5,9% so với năm trước đó. Trong đó, 39 tập đoàn Mỹ thu về 334 tỷ USD, chiếm gần 1 nửa tổng doanh số.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ (bên trên) bay cùng tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận không quân chung. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Chiếm tỷ lệ cao thứ 2 là nhóm 26 công ty đến từ châu Âu, với tổng doanh thu là 151 tỷ USD.

Theo SIPRI, mức tăng trong năm qua chủ yếu bắt nguồn từ châu Âu, do nhu cầu từ Ukraine, các bên viện trợ quân sự cho nước này và những quốc gia cần bổ sung kho dự trữ. Nhiều quốc gia châu Âu đang tìm cách mở rộng quy mô và hiện đại hóa quân đội, điều này sẽ tạo ra nguồn cầu mới đối với vũ khí.