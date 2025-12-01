Tin thế giới 1-12: Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ tiến triển trong đàm phán với Ukraine ở Floria

(GLO)- Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ tiến triển trong đàm phán với Ukraine ở Floria; Ukraine ra lệnh trừng phạt mới với Nga; Tổng thống Ba Lan hủy cuộc gặp với Thủ tướng Hungary; Quốc hội Venezuela sẽ điều tra vụ tấn công tàu của Mỹ;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-12-2025.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ tiến triển trong đàm phán với Ukraine ở Floria

Hãng tin Reuters của Anh ngày 1-12 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ lạc quan về tiến triển trong đàm phán với Ukraine ở Florida dù vẫn còn nhiều thách thức trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm.

Phái đoàn Ukraine đàm phán với Mỹ về thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Florida, nơi diễn ra cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Rubio nói: “Chúng tôi tiếp tục thực tế về mức độ khó khăn của vấn đề này, nhưng lạc quan, đặc biệt khi chúng tôi đã đạt được tiến triển. Tôi nghĩ có một tầm nhìn chung rằng điều này không chỉ là chấm dứt chiến tranh… mà còn là bảo đảm tương lai của Ukraine-một tương lai mà chúng tôi hy vọng sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết”.

Ông Rubio cho rằng mục tiêu là tạo ra một lộ trình đảm bảo Ukraine vẫn có chủ quyền và độc lập.

Ukraine ra lệnh trừng phạt mới với Nga

Tổng thống Zelensky đã ký hai sắc lệnh trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và tổ chức của Nga.

Rosneft là một trong 2 tập đoàn năng lượng của Nga bị Ukraine trừng phạt. Ảnh: Reuters

Lệnh trừng phạt thứ nhất áp đặt lên 26 chủ thể có liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Nga, bao gồm 2 tập đoàn Rosneft và Lukoil. Lệnh trừng phạt thứ hai nhắm vào 36 cá nhân và 13 pháp nhân liên quan đến sản xuất và vận hành UAV của Nga, bao gồm Trung tâm Rubicon.

Tổng thống Ba Lan hủy cuộc gặp với Thủ tướng Hungary

Ngày 30-11, văn phòng Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki thông báo, Tổng thống Nawrocki quyết định hủy một cuộc gặp song phương đã lên kế hoạch với Thủ tướng Hungary Victor Orban sau khi ông tới Moscow để thảo luận về quan hệ năng lượng với Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: dailynewshungary

Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Przydacz, người đứng đầu văn phòng chính sách quốc tế của Phủ Tổng thống Ba Lan cho biết, Tổng thống Nawrocki quyết định giới hạn chương trình chuyến thăm Hungary, chỉ còn cuộc họp thượng đỉnh của các tổng thống thuộc Nhóm Visegrad, bỏ qua cuộc gặp song phương đã lên kế hoạch trước đó với Thủ tướng Orban.

Ông Przydacz cho biết thêm, quyết định này xuất phát từ cam kết của Tổng thống Nawrocki về các giải pháp thực tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Quốc hội Venezuela sẽ điều tra vụ tấn công tàu của Mỹ

Quốc hội Venezuela sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra các cuộc không kích gây chết người của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các tàu bị nghi buôn bán ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela và phía đông Thái Bình Dương.

Một vụ không kích tàu nghi buôn ma túy trêm biển Thái Bình Dương. Ảnh: The Washington Post

Cuộc điều tra sẽ xem xét một bài báo của tờ Washington Post hôm 28-11, trong đó nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh tiêu diệt tất cả những người trên một trong những chiếc tàu trong một cuộc không kích hồi tháng 9. Một cuộc không kích thứ hai sau đó đã được thực hiện và giết chết hai người sống sót.

Trong nhiều tháng, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không kích gây chết người nhằm vào các tàu bị tình nghi buôn bán ma túy trong khu vực. Tổng thống Venezuela Maduro và chính phủ của ông đã phủ nhận mọi sự liên quan đến tội phạm và cáo buộc Mỹ tìm cách thay đổi chế độ vì mong muốn kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Nigeria: thêm 26 người bị bắt cóc

Tình trạng bắt cóc dân thường tiếp tục diễn biến một cách đáng lo ngại tại Nigieria, bất chấp việc Tổng thống nước này mới đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và chiêu mộ thêm hàng chục nghìn nhân viên an ninh để đối phó.

Hiện trường một vụ bắt cóc ở Nigeria. Ảnh: AP

Truyền thông Nigeria cho biết, các tay súng chưa rõ danh tính vừa tiến hành thêm 2 vụ bắt cóc trong ngày 30-11 với tổng cộng 26 nạn nhân. Vụ bắt cóc thứ nhất xảy ra tại khu vực nhà thờ Ejiba thuộc bang Kogi, miền Trung Nigeria, với 11 người bị bắt giữ. 15 người khác bị bắt cóc khi một nhóm các tay súng tấn công vào một ngôi làng ở bang Sokoto thuộc khu vực Đông Bắc Nigeria.

Chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm.