Thế giới

Tin thế giới sáng 7-1: Mỹ lần đầu hậu thuẫn thiết lập các ‘trung tâm quân sự’ khắp Ukraine

BẢO NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Nga ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia; Mỹ lần đầu hậu thuẫn thiết lập các ‘trung tâm quân sự’ khắp Ukraine; Israel tiếp tục không kích vào Liban; Giá rét bao trùm châu Âu, ít nhất 5 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-1.

Nga ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga ngày 6-1 bày tỏ hoan nghênh những nỗ lực mà Chính phủ Venezuela đã triển khai nhằm bảo vệ chủ quyền, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết không lay chuyển của Nga với nhân dân và Chính phủ Venezuela”.

nga-1.jpg
Đại diện thường trực Nga tại LHQ Vassily Nebenzia phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ nhân kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít, tại New York (Mỹ) ngày 7-5-2025. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã gửi lời chúc Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thành công trong việc giải quyết những nhiệm vụ mà đất nước đang phải đối mặt. Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ ủng hộ việc hạ nhiệt cuộc khủng hoảng tại Venezuela, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tôn trọng các chuẩn mực pháp lý quốc tế, trước hết là Hiến chương Liên hợp quốc. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Mỹ Latinh và Caribe phải tiếp tục là khu vực hòa bình, sự phát triển có chủ quyền của các quốc gia trong khu vực cần được bảo đảm, Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp bên ngoài mang tính phá hoại nào.

Ngoài ra, phía Nga cho biết sẵn sàng tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Venezuela.

Mỹ lần đầu hậu thuẫn thiết lập các ‘trung tâm quân sự’ khắp Ukraine

Ngày 6-1, Pháp, Anh và Ukraine đã ký một tuyên bố ý định về việc triển khai một lực lượng đa quốc gia tại Ukraine, lần đầu tiên có sự hậu thuẫn của Mỹ, như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

tong-thong-ukraine-volodymyr-zelensky-va-tong-thong-phap-emmanuel-macron-thu-tuong-anh-keir-starmer-tai-cuoc-hop-bao-chung-o-paris-ngay-612026-anh-volodymyr-zelenskyx.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng, trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa), Thủ tướng Anh Keir Starmer tại cuộc họp báo chung ở Paris ngày 6-1-2026. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các lãnh đạo châu Âu, đặc phái viên Mỹ và các đồng minh khác đã họp tại Paris vào ngày 6-1 để thảo luận việc hoàn thiện các bảo đảm an ninh “vững chắc” cho Kiev.

Tuyên bố chung được ký bởi Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ chứng kiến việc Anh và Pháp thiết lập các “trung tâm quân sự” trên khắp Ukraine nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai binh sĩ trên thực địa khi cần thiết, đồng thời hỗ trợ tái thiết hậu chiến.

Đàng chú là là lần đầu tiên, Mỹ đã đề nghị “hỗ trợ lực lượng này trong trường hợp bị tấn công”, một bước đi được các lãnh đạo châu Âu mô tả là làm thay đổi cuộc chơi.

Tổng thống Trump thảo luận phương án mua lại Greenland

Theo các quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc có được Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ đồng thời rất quan trọng để răn đe các đối thủ của Washington ở khu vực Bắc Cực. Bên cạnh đó, Nhà Trắng cho biết, ông Trump đang thảo luận các phương án nhằm theo đuổi chính sách này, tất nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn.

5563187178137269103a-176770243-8.jpg
Những ngôi nhà ven biển tại thủ phủ Nuuk của đảo Greenland tháng 2-2025. Ảnh: AP

Cùng ngày, các đồng minh NATO cảnh báo Mỹ, họ sẽ không ngừng bảo vệ các giá trị chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ sau ý định của Tổng thống Donald Trump với đảo Greenland của Đan Mạch. Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức đều chung quan điểm Greenland là một vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch – “thuộc về người dân nơi đây”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhấn mạnh rằng an ninh ở Bắc Cực phải đạt được một cách tập thể với các đồng minh NATO, chứ không phải bằng việc Mỹ chiếm đoạt lãnh thổ của một thành viên NATO khác.

Israel tiếp tục không kích vào Liban

Một ngày sau khi phát động các cuộc không kích dữ dội vào Liban nhắm mục tiêu là các cơ sở của hai Phong trào Hamas và Hezbollah, ngày 6-1, không quân Israel tiếp tục mở thêm đòn tập kích mới vào quốc gia láng giềng, hạ sát ít nhất 2 tay súng của nhóm vũ trang đối địch.

israel-khong-kich-tai-toul-quan.jpg
Israel không kích vào phía Nam Liban. Ảnh minh họa: Reuters

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã tập kích và hạ sát 2 thành viên Hezbollah ở khu vực Khirbet Selm, phía Nam Lebanon hồi chiều cùng ngày. Tương tự như trong nhiều tuyên bố trước, IDF cáo buộc Hezbollah tiếp tục hoạt động tái vũ trang, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực cuối năm 2024. IDF đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tấn công vào Liban để loại bỏ các mối đe dọa và bảo vệ nhà nước Israel.

Giá rét bao trùm châu Âu, ít nhất 5 người thiệt mạng

Giá rét bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu trong ngày 6-1 với tuyết rơi dày khiến hàng trăm chuyến bay tại Hà Lan bị hủy và ít nhất 5 người ở Pháp thiệt mạng.

rooka572rzponpesijij7vo63u.jpg
Tuyết phủ trắng xóa tại Hà Lan. Ảnh: Reuters

Tất cả các dịch vụ đường sắt nội địa ở Hà Lan phải tạm ngừng hoạt động; các chuyến tàu cao tốc Eurostar từ Amsterdam đến Paris (Pháp) cũng đã bị hủy hoặc hoãn. Tại sân bay Schiphol ở Amsterdam, hơn 400 chuyến bay bị hủy khi thời tiết mùa Đông làm tê liệt giao thông.

Tại Pháp, 6 sân bay nhỏ ở miền Tây và miền Bắc phải đóng cửa. Theo truyền thông Pháp, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông liên quan đến điều kiện thời tiết giá lạnh kể từ ngày 5-1. Ở thủ đô Paris, dịch vụ xe buýt rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi nối lại hoạt động.

Còn tại Anh, Văn phòng Khí tượng cho biết những nguy hiểm do thời tiết mùa Đông có thể kéo dài suốt cả tuần ở hầu hết các vùng trên cả nước.

