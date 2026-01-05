Thủ tướng Đan Mạch kịch liệt bác bỏ ý tưởng Mỹ cần kiểm soát Greenland

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ và cho rằng vùng lãnh thổ này "cần thiết cho an ninh quốc gia", bất chấp phản đối gay gắt từ Đan Mạch và Liên minh châu Âu.

Ngày 4-1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã lên tiếng phản đối phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington cần Greenland - hòn đảo thuộc Đan Mạch có vị trí chiến lược ở Bắc Cực - vì mục đích “phòng vệ”.

dan-mach.jpg
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: Getty Images

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cần Greenland cho mục đích phòng thủ, khiến Thủ tướng Đan Mạch kêu gọi ông ngừng đe dọa đồng minh.

“Chúng ta thật sự cần Greenland cho mục đích phòng thủ” - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn, được tờ Atlantic công bố ngày 4-1. Ông Trump cho rằng, hòn đảo thuộc Đan Mạch “đang bị chiến hạm Nga và Trung Quốc bao vây”.

Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen kịch liệt bác bỏ ý tưởng Mỹ cần kiểm soát Greenland. Bà khẳng định, Mỹ không có quyền sáp nhập vùng lãnh thổ này, đồng thời không có quyền kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong số 3 khu vực của Vương quốc Đan Mạch gồm Đan Mạch, Greenland và Quần đảo Faroe.

Thủ tướng Frederiksen cũng kêu gọi Washington ngừng đe dọa đồng minh thân cận và người dân Greenland.

“Tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra những lời đe dọa nhằm vào đồng minh thân thiết trong lịch sử, cũng như đối với một vùng lãnh thổ và dân tộc khác, những người tuyên bố họ không phải để bán” - bà Frederiksen nói.

Đồng quan điểm, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide nhấn mạnh, chủ quyền của các quốc gia phải được tôn trọng. Theo ông, bất kỳ sự thay đổi nội bộ nào trong cấu trúc của Vương quốc Đan Mạch phải do người dân Đan Mạch và Greenland tự quyết định.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn 3 lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ý định sáp nhập Greenland vì lý do an ninh, thậm chí không loại trừ sử dụng vũ lực.

Ngày 22-12, Tổng thống Mỹ thông báo đã bổ nhiệm ông Jeff Landry, Thống đốc Louisiana, làm đặc phái viên của Mỹ tại Greenland.

Đan Mạch đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Greenland trong năm 2025, đồng thời nỗ lực giảm căng thẳng với chính quyền Tổng thống Trump bằng cách đầu tư vào năng lực phòng thủ ở Bắc Cực để giải quyết những chỉ trích của Mỹ về vấn đề an ninh.

